Las comunidades podrán reducir a menos de diez personas las cenas de Navidad o restringir la movilidad nocturna

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles mantener el plan de Navidad previsto, aunque éstas podrán ser más estrictas en función de su situación epidemiológica y restringir la movilidad "en los términos que lo consideren oportuno", informa Efe.

Lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el se ha decidido también que las comunidades podrán reducir a menos de diez el número de personas en Nochebuena y Navidad y limitar aún más la movilidad nocturna.

En la reunión, ha dicho Illa, los consejeros de Sanidad y el ministro han mostrado su preocupación ante el aumento de casos y por eso se ha llegado al acuerdo entre todos para acordar medidas tan pronto como haga falta y con la "contundencia que haga falta".

Por el momento, Illa ha anunciado que se mantiene el plan de Navidad acordado el pasado 2 de diciembre junto a las comunidades autónomas que contempla medidas como retrasar el límite a la movilidad nocturna en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1.30 horas; el cierre perimetral de las comunidades en todo el periodo navideño, salvo para desplazamientos de familiares y allegados; y cenas y comidas de no más de 10 personas el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

"Se mantiene el plan de Navidad, que se resume en una línea: en Navidad nos quedamos en casa", ha dicho el ministro, pero a la vista de la evolución de la pandemia y según se explicaba en la exposición de motivos del documento se ha permitido a las comunidades "incluso ser más estrictas".

Así, las autonomías podrán reducir a menos de diez personas las reuniones en Nochebuena, Navidad y Nochevieja y restringir la movilidad de familiares y allegados "en los términos que consideren oportunos".

No prescribir los test rápidos

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han instado a los profesionales sanitarios a no prescribir los test rápidos de autodiagnóstico que se venden en farmacias porque "pueden llevar a engaño" a quienes crean que con estas pruebas "puede pasar las navidades más tranquilamente".

"Estos test no son adecuados y se recomienda a los profesionales sanitarios la no prescripción porque pueden llevar a engaño", ya que "son de difícil interpretación" y no están contemplados en la agenda de testeo de la estrategia de detección precoz, ha subrayado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La ponencia señala que estos test rápidos de anticuerpos que ya se venden en farmacias tienen un rendimiento menor que las técnicas que se realizan en los laboratorios con sangre obtenida por venopunción.

"Con esto no se juega, esto no es motivo de autodiagnóstico: cuando uno tiene síntomas o contacto estrecho, tiene que desplazarse a la Sanidad pública" ha añadido antes de insistir en esta advertencia: "Quien piense que para hacer una prueba de autodiagnóstico puede pasar las navidades más tranquilo, se engaña".