Compró la bicicleta de sus sueños por internet y resultó ser un adorno de 25 centímetros

Las compras por internet se han disparado durante la pandemia. Las tiendas por departamentos en todo el mundo ofrecen sus productos con atractivas ofertas que hace imposible no comprarlas. Pero muchas veces, al no estar atento a los detalles, hacen que esta experiencia sea desagradable.

En Perú, se hizo viral en Twitter una anécdota contada por una joven luego de comprar una bicicleta rosada vía e-commerce. El costo del producto 79.95 soles (19 euros aproximadamente), lo hizo demasiado atractivo. Era un momento único e irrepetible. Lo pagó sin dudarlo.

Sin embargo, no prestó atención a la información del producto.

Al ir a recoger el producto, le entregaron una bicicleta de adorno que no pasaba de 25 centímetros. No compren nada por Internet, escribió la usuaria con las imágenes del momento del recojo. ¿Estafa? Pues no.

No compren nada por internet 🤡🤡 pic.twitter.com/8TvFWn2Jrp — salchicrispi (@karlalgo28) August 6, 2020

En la página de la tienda informan que se trata de un adorno: Dale vida a tu hogar, decora al mejor estilo con la nueva colección de Ripley Home! No te pierdas los mejores precios solo en Ripley.com, se lee en el anuncio.