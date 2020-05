Cines, teatros y monumentos podrán abrir con un tercio del aforo en la fase 2

Los cines, teatros y monumentos podrán reabrir con un tercio del aforo desde este lunes 18 de mayo en Formentera (Baleares) así como en La Gomera, El Hierro y La Graciosa (Canarias), las únicas zonas que pasarán a la fase 2 del plan de desescalada en la lucha contra el coronavirus.

Según la Orden SND/414/2020, publicada este sábado 16 de mayo en el 'Boletín Oficial del Estado (BOE)', en las islas que pasan a la fase 2 se posibilita la reapertura de locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales.

Si el acto se celebra en lugares cerrados, el espectador deberá contar con asiento o butaca preasignada y no podrá superarse un tercio del aforo original, ni reunir más de cincuenta personas. En caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo original ni reunir más de 400 personas. Además, se recomendará la venta 'on line' o telefónica de la entrada.

También podrán retomarse las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales, siempre que las visitas no superen un tercio del aforo y cumpliendo las medidas de higiene y prevención, a través de la instalación de barreras físicas de protección para el personal de control y vigilancia; la colocación de carteles con normas y recomendaciones, recordando la necesidad de mantener la distancia interpersonal de dos metros.

Asimismo, la orden del Ministerio de Sanidad establece que los inmuebles deberán someterse de forma previa a la reapertura a una limpieza y desinfección, siguiendo las normas recomendadas por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) para no poner en peligro los valores culturales. De esta forma, aquellos lugares en los que no pueda garantizarse la seguridad de los visitantes por sus condiciones especiales o por imposibilidad de realizar las tareas de desinfección necesarias, serán excluidos de la visita pública.

Para aquellos recintos de monumentos y otros equipamientos culturales con uso compartido con actividades no culturales, se colocarán señalizaciones para evitar la confluencia de personal trabajador, investigador, residente o usuario de los inmuebles con los visitantes y, si es posible, balizamiento para asegurar el mantenimiento de la distancia interpersonal.

Recorridos obligatorios

En los recintos religiosos con culto, como iglesias, colegiatas o catedrales u ocupados por comunidades religiosas como monasterios, abadías o conventos, Sanidad recomiennterpersonal de dos metros, se exigirá el uso de mascarillas a los visitantda establecer recorridos obligatorios para separar circulaciones. Si no fuera posible garantizar la distancia ies o se deberán establecer horarios diferenciados de visita.

Los responsables de los inmuebles permitirán únicamente las visitas individuales o de convivientes, evitando la realización de actividades paralelas o complementarias ajenas a la propia visita. No se podrá prestar el servicio de guardarropa ni el de consigna, y el uso de los elementos expuestos diseñados para un uso táctil por el visitante estará inhabilitado. Tampoco estarán disponibles para los visitantes las audioguías o folletos.

Sin actos de inauguración

Igualmente, podrán reabrir al público las salas de exposiciones y su actividad, con elementos y barreras físicas de protección en el área de recepción de visitantes, con la instalación de carteles con normas y recomendaciones, especialmente sobre la distancia interpersonal de dos metros. En todo caso, deberá evitarse la celebración de eventos de inauguración que puedan suponer una aglomeración en un espacio cerrado.

Para los trabajos asociados al montaje y desmontaje de exposiciones temporales, Sanidad establece que deberá mantenerse en todo momento la distancia de seguridad, proceder a la limpieza y desinfección, al menos una vez al día, del interior de las cabinas de los vehículos de las empresas de transporte, al igual que los puntos de agarre de la maquinaria, los elementos auxiliares y las herramientas.

Mientras, en las bibliotecas, además del préstamo de obras y las actividades de consulta en sala con un tercio del aforo, se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos y se permitirá el préstamo interbibliotecario entre las bibliotecas ubicadas en las islas que pasan a la fase 2. Por su parte, las salas infantiles y las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas.