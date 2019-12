Cinco muertos al estrellarse una avioneta en el sur de EEUU

Cinco personas han muerto y otro ha logrado sobrevivir tras estrellarse este sábado a primera hora la avioneta en la que viajaban cerca de Lafayette (Luisiana, EEUU), informaron las autoridades. El superviviente se encuentra en situación crítica, ha precisado Alton Trahan, portavoz del Departamento de Bomberos de Lafayette en un comunicado. Los pasajeros se dirigían a Atlanta (Georgia) para asistir a uno de los partidos finales de la liga universitaria de fútbol americano.

Entre los fallecidos figura Carley Ann McCord, de 30 años y conocida periodista deportiva de Luisiana. Además, tres personas más que se encontraba cerca del lugar de la colisión también resultaron heridas, aunque de carácter leve.

La periodista fallecida en el accidente aéreo Carle Ann McCord / AP

"Estaba afuera justo antes del choque. Vi que la avioneta volaba bajo y echando un humo. Supe que algo iba mal. Entré dentro de mi casa y todo lo que escuché fue una enorme explosión", ha explicado Kevin Jackson, testigo de lo ocurrido, a la cadena local KLFY.

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv