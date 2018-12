La cifra de fumadores vuelve a ser la de antes de las leyes antitabaco

El consumo de tabaco en España ha sufrido un repunte de un 3% en los últimos dos años, lo que ha provocado que las cifras de fumadores sean similares a las de 1997, antes de que se aprobara la ley antitabaco, un «cambio de tendencia» sobre el que la ministra de Sanidad ha mostrado su preocupación. Según la XII Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) 2017-2018, que ofrece la radiografía más completa y exhaustiva del consumo de sustancias en el país, además del tabaco, las drogas legales más extendidas son el alcohol y los hipnosedantes, mientras que entre las ilegales destaca sobre todo el cannabis, seguida de lejos por la cocaína. Los datos muestran que un 34% de los españoles consume tabaco a diario, sobre todo en cajetilla, una cifra que en 2015 se situaba en el 30,8%, informa Efe.

Este aumento preocupa también por la cantidad de jóvenes que se ha iniciado en este hábito, de hecho, la titular de Sanidad, María Luisa Carcedo, señaló ayer en la presentación de los datos, que un 5% del incremento experimentado en los últimos dos años está protagonizado por chavales que han comenzado a fumar. En 2017, el 69,7% de las 21.249 personas de entre 15 y 64 años encuestadas reconoce haber fumado alguna vez en su vida, el 40,9% lo ha hecho en el último año y el 38,8 %, en el último mes. Las cifras reflejan, en palabras de la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí, un «cambio de tendencia» que retrotrae a España al escenario previo a la ley, en concreto «a cifras muy similares a las de 1997».

Aunque Carcedo destaca que la ley antitabaco actual (aprobada en 2005 y endurecida en 2010) es una norma «muy avanzada, reconoce que hay ámbitos «que requieren mayor esfuerzo y mejora en su aplicación para conseguir los resultados esperables». España trabaja junto a los Estados miembros en identificar las medidas más eficaces para prevenir el consumo de tabaco y limitar sus efectos en el fumador pasivo. Así, la ministra no descarta estudiar algunos espacios que «hayan quedado mal regulados o escasamente regulados» en la ley, teniendo en cuenta, además, la aparición de nuevos dispositivos, como los cigarrillos electrónicos, si bien ha matizado que es uno de los asuntos que trata conjuntamente con la UE. Sobre este asunto no quiere concretar si el Ministerio, por ejemplo, baraja prohibir el tabaco en los coches en los que viajen niños, ya que, explica, se trata del ámbito privado donde la ley no entra. Sí avanza, en cambio, que el Ministerio prepara una campaña preventiva dirigida, sobre todo, a evitar el inicio del tabaco entre los más jóvenes.

BAJA EL ALCOHOL / Si bien el alcohol es la droga legal más consumida ha bajado el número de personas que lo ingiere a diario (del 9,3% al 7,4%, la cifra más baja de toda la serie histórica, que comienza en 1995). El 15,1% de los encuestados reconoce haber consumido alcohol en forma de atracón -cinco o más bebidas en cerca de dos horas- en los últimos 30 días, dato inferior al de 2015, que se situaba en el 17,9%, pero aumenta el número de personas que admite haberse emborrachado en el último mes (del 6,5% al 7,1%). En cuanto a los menores, la encuesta indica un ligero aumento de consumo entre los adolescentes de 15 a 17 años: el 60% consumió alcohol frente al 58% de la anterior.

Los hipnosedantes (con o sin receta), son la tercera sustancia (11,1% en el último año frente al 12% en 2015). En concreto, un 7,5% de la población los ha consumido en el último mes, el 5,9% lo hace a diario y un 1,3%, en el último año sin receta médica y es la única junto a los analgésicos opiáceos cuyo uso está más extendido entre las mujeres. Respecto a las drogas ilegales, el consumo de cannabis ha aumentado: el 11% se ha fumado un porro en los últimos 12 meses (9,5% en 2015), el 9,1 en los últimos 30 días (7,3% en 2015) y el 2,1% cada día en el último mes, al igual que en 2015. Por detrás del cannabis, está la cocaína. El 2,2% la ha probado en el último año y el 1,1%, en el último mes, seguida del éxtasis los alucinógenos, las anfetaminas y la heroína.

El informe también analiza el uso compulsivo de internet que afectó a un 2,9% de los encuestados tanto en 2015 como en 2017 -aproximadamente 906.000 personas- y mayoritariamente de entre 15 y 24 años. El 3,5% de la población ha jugado dinero on line. Se trata, especialmente, de hombres de entre 25 y 34 años, que realizan apuestas deportivas. Sobre este aspecto, Carcedo indica que trabaja junto al Ministerio de Hacienda para abordar aspectos como la publicidad de estos juegos. Al margen de internet, un 59,5% de la población juega dinero de forma presencial; el 94% loterías, un 22,1% instantáneas, 16,4% quinielas y un 2% salas de juego y casinos.