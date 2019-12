El 'Chicle', culpable del asesinato de Diana Quer

El jurado popular ha condenado por unanimidad a José Enrique Abuín Gey, el Chicle de asesinato y agresion sexual, pero no de violación por el crimen de Diana Quer. Las partes han sido llamadas este sábado, de nuevo, para la lectura del posible veredicto del jurado. La resolución del jurado fue devuelta una primera vez por errores formales. Quer fue asesinada y violada el 22 de agosto de 2016, cuando regresaba a su casa de verano tras las fiestas de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

En concreto, el jurado encargado de dirimir el grado de culpabilidad de José Enrique Abuín Gey, el Chicle, en el crimen de Diana Quer lo ha declarado por unanimidad culpable de rapto, asesinato con alevosía y "actos de contenido sexual que no se han podido determinar", pero no han podido probar que existiera violación. El veredicto ha sido leído por el portavoz del jurado popular, y considera que no se ha podido determinar que hubiera una agresión sexual consumada, pero sí un delito de agresión sexual, lo que abriría la puerta a que fuese condenado a la prisión permanente revisable.

Las acusaciones, pública -Ministerio Fiscal- y particular -la familia de la víctima-, pidieron para Abuín Gey la pena de prisión permanente revisable, mientras que su defensa, que se mantuvo en todo momento del judcio en el homicidio imprudente, en la recta final introdujo, aunque de manera subsidiaria, el homicidio con dolo eventual.

El magistrado Ángel Pantín, que preside el juicio contra José Enrique Abuín por el asesinato de Diana Quer, devolvió ayer al jurado su veredicto al considerar que temía "deficiencias" e incurría en "posibles contradicciones". La decisión fue acordada y comunicada a las partes en una vistilla celebrada a puerta cerrada en los juzgados de Santiago de Compostela y tanto la Fiscalía, como la acusación y la defensa se han mostrado de acuerdo.

Según defendió durante el juicio, el Ministerio Público entendió que el Chicle acabó con la vida de Diana Quer perpetrando el crimen con "pura maldad", "terror innecesario" y "ensañamiento psicológico" propios de un "depredador sexual" que además no siente arrepentimiento alguno y lo acusó, junto a la familia de la joven madrileña, de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato con alevosía y ensañamiento, por lo que pidió para Abuín la prisión permanente revisable.

Por su parte, la defensa solicitó que el Chicle sea condenado por un delito de homicidio por imprudencia o, alternativamente, uno de homicidio doloso. Por tanto, abogó por una pena de dos años y medio de cárcel en el primer supuesto y de cinco a siete años de cárcel el segundo caso.