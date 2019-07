Chatear al volante aumenta en un 20% el riesgo de sufrir un accidente

Las distracciones han desbancado a la velocidad y al alcohol y son ya la primera causa de los accidentes de tráfico, sobre todo desde que apareció el teléfono móvil y con él el wasap. Chatear mientras se conduce aumenta en un 20% el riesgo de sufrir un siniestro de consecuencias graves.

Para concienciar a los conductores de ese riesgo, el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) puso ayer en marcha la campaña Si conduces, no chatees, en la que han participado, entre otros, el director general de Tráfico, Pere Navarro, y el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Junto a ellos, otras siete personalidades, como el jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el general Ramón Rueda, y la periodista y escritora Nieves Herrero, intervienen en un vídeo realizado para la campaña en el que cada uno repite, con una pegatina del eslogan en la mano: «Por el bien de todos, si conduces, no chatees».

A pesar de que las muertes en carretera han descendido de forma notable, al pasar de las casi 9.000 anuales en los inicios de los 80 a las 1.500 actuales, la siniestralidad vial sigue preocupando, sobre todo por el peso cada vez mayor que tienen las distracciones en las causas del accidente, según el presidente de la Fundación CEA, Rafael Fernández-Chillón.

PERDER LA ATENCIÓN / Según algunas encuestas, uno de cada tres conductores confiesa que ha chateado alguna vez al volante, una actividad que mientras se realiza no permite percatarse del 40% de las señales de tráfico ni prestar atención a los otros usuarios de la vía, recordó Fernández-Chillón. Y es que cuando se chatea, por cada segundo se recorren 27,5 metros sin mantener el contacto con el entorno. Si la media de uso de wasap al volante es de 20 segundos, cada vez que se envía un mensaje el vehículo recorre 550 metros, es decir, cinco campos de fútbol si se circula a 100 km/h. Esa es la distancia durante la que se perdería la atención.

Por eso, tanto Fernández-Chillón como Navarro recomiendan descargarse en el móvil la aplicación modo coche, que cuando se activa impide que se reciban llamadas o que el conductor pueda escribir.

Chatear y conducir es «un indigesto y peligroso cóctel», dijo el representante de CEA, quien apoyó el proyecto de la DGT de elevar de 3 a 6 puntos la penalización por usar el teléfono móvil cuando se conduce.

Un proyecto incluido en la reforma del carné por puntos que ya ha pasado por los trámites previos y que espera a que se forme Gobierno para poder entrar en las Cortes, tal y como señaló el director de Tráfico.

Navarro reconoció el papel de la sociedad civil, que «tira» de la seguridad vial y que se moviliza para concienciar de los riesgos al volante, como el de chatear, una acción que, como señaló el responsable de la DGT, «no es inhabitual ni excepcional». De hecho, el año pasado la Guardia Civil impuso más de 104.000 multas por esa infracción, recordó Navarro antes de enfatizar: «Con la dependencia del móvil tenemos un problema social que va más allá de los accidentes». Porque el wasap, añadió Navarro, acerca a los que están lejos pero «aleja a los están cerca».

«Hable con la gente, no envíe wasap», aconsejó el director consciente de que la mayoría de los usuarios no puede evitar el movimiento reflejo de mirar el móvil cuando suena un mensaje. «Urgente e importante hay muy pocas cosas en la vida», continuó Navarro, quien trasladó la responsabilidad también a los acompañantes del conductor cuando dejan que éste lo use o a aquellos allegados que le envían mensajes sabiendo que está al volante.

FALLECIDOS EN ACCIDENTES / Navarro quiso trasmitir un mensaje de optimismo y explicó que la primera franja de edad de los fallecidos es la de los mayores de 65 años, mientras que la de los más jóvenes es la cuarta franja, lo que quiere decir que «llevan ya la seguridad vial incorporada» y han interiorizado las campañas de concienciación.

Otro dato positivo es que solo Holanda, Suecia, Reino Unido y Dinamarca se colocan por delante de España en cifras más bajas de fallecidos en accidente, pero países que «no tienen 80 millones de turistas ni 5 millones de motos», recalcó Navarro.

Además del vídeo, CEA difundirá la campaña por redes sociales y empresas colaboradoras y repartirá entre los conductores pegatinas con el eslogan Si conduces, no chatees, lo que empezó a hacer ayer mismo, día de San Cristóbal, patrón de los transportistas y de todos los conductores.