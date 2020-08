Casi todos los países Schengen recomiendan no viajar a España

La práctica totalidad de los países Schengen ha emitido recomendaciones en contra de viajar a determinadas zonas de España, muchos incluso han impuesto restricciones, como tests PCR obligatorios o cuarentenas, para controlar la llegada de viajeros o turistas que procedan de España.

Por ahora, tan solo cinco países --Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia-- no han aconsejado no viajar a España o determinadas regiones españolas por temor a la expansión del coronavirus.

Estas son las recomendaciones y restricciones decretadas por los 22 países Schengen a fecha del viernes 7 de agosto:

Alemania: Recomienda no viajar a Aragón, Catalunya y Navarra, que considera "zonas de riesgo" y exige cuarentena o presentar un test negativo realizado 48 horas antes de viajar.

Austria: Exige presentación de un test negativo PCR o cuarentena de 10 días para toda España salvo Canarias y Baleares.

Bélgica: No permite viajar a Aragón, Navarra, Barcelona y Lleida. Alerta por incremento de casos y recomienda realizarse un test y una cuaretena a quienes viajen desde Madrid, Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia, Almería, Baleares.

Bulgaria: No hay restricciones para países UE y Schengen.

Chipre: Obliga a presentar resultado negativo en un PCR a viajeros que provengan de España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Grecia.

Croacia: Recomienda evitar todos los viajes a Chequia, Andorra, Dinamarca, Noruega, Polonia, Portugal, Estonia y Malta, y aconseja evitar viajes no necesarios a España y el resto de la UE y Schengen.

Dinamarca: Recomienda no viajar y prohíbe la entrada salvo para casos excepcionales a viajeros de España, Andorra, Luxemburgo, Rumanía y Bulgaria

Eslovaquia: Considera a España de "bajo riego", aunque hace recomendaciones para Aragón, Cataluña y Navarra.

Eslovenia: Cuarentena obligatoria (salvo excepciones muy tasadas) para viajeros desde Aragón, Navarra, Cataluña y País Vasco. Sin restricciones de entrada para quienes provengan de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia y Melilla.

Estonia: Cuarentena obligatoria para viajeros desde España, Austria, Bélgica, Francia, Malta, Mónaco y República Checa.

Finlandia: Recomienda no viajar y obliga a realizar cuarentena a quienes regresen de España, Francia, Austria, Eslovenia, Bélgica, Países Bajos, Andorra.

Francia: No hay restricciones de entrada en Francia "salvo que sea aconsejable por motivos de reciprocidad". No obstante, recomienda no viajar y hacerse un PCR a la vuelta de Cataluña y Aragón.

Irlanda: Todos los países tienen que cumplir cuarentena, salvo los incluidos en una "green list" en la que no figura España.

Letonia: Cuarentena obligatoria, recomendación de no viajar y suspensión de las conexiones aéreas con España, Luxemburgo, Rumanía, Andorra, Bulgaria, Bélgica, Suecia, Portugal y Malta.

Luxemburgo: No hay restricciones.

Países Bajos: Recomienda realizar sólo viajes imprescindibles y cumplir cuarentena obligatoria al regreso de Barcelona y periferia; Segrià, Figueres y Vilafranc. Se recomienda precaución en el resto de España.

Polonia: No se han establecido restricciones ni recomendaciones especiales, aunque se está estudiando.

Portugal: No hay restricciones para países UE y Schengen.

Reino Unido: Recomienda no viajar y obliga a realizar cuarentena de manera generalizada a quienes viajen desde la mayoría de países Schengen, incluido España.

Rumanía: No hay restricciones para viajes a España y resto de UE, tan solo para Luxemburgo.

Suecia: No hay ni se prevé establecer limitaciones a viajeros procedentes de otros países UE.

Suiza: Obliga a realizar cuarentena a quienes provengan de Luxemburgo, Rumanía y España (excepto Canarias y Baleares).