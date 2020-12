Los 'casi ganadores' del Gordo

El Gordo de este año ha sido repartido en multitud de ciudades; Madrid, Bilbao, Córdoba, Reus, Granada, Vigo, Salamanca y Zamora entre otros. El número 72.897 es el que a todos los participantes les habría gustado tener en sus carteras, ya que los afortunados con esa combinación serán premiados con 400.000 euros por cada décimo. El primer premio ha viajado así hasta 21 localidades distintas, a las que ha llegado el codiciado 72.897, y ha estado a punto de llegar a muchas más. Los ganadores siempre reciben una gran atención, ¿pero qué pasa que con aquellos que se quedan a un número de conseguir los 400.000 euros?

Si hoy estoy de mala hostia, espero que lo entendáis. pic.twitter.com/ecSW6nIG87 — Cris © (@IamCristinini) December 22, 2020

La 'streamer' Cristinini (Cristina López) se ha quedado tan cerca del premio, que ha avisado a sus seguidores de que no sería el día en que la verían su lado de más alegre. Su fama, como la de otros tantos creadores de contenido, se ha visto multiplicada por el videojuego 'Among Us', en especial por las partidas con Ibai Llanos, DjMaRiiO y otras celebridades de Twitch España. En concreto Cristinini ha sido conocida por muchos gracias a Courtois, un habitual de las partidas de 'Among Us'. El portero del Real Madrid se interesó por el perfil de Instagram de Cristina en pleno directo, para sorpresa - y cachondeo - del resto de jugadores de la partida.

Otra usuaria de Twitter, también creadora de contenido, ha compartido en esa red social lo muy cerca que ha estado del premio Gordo. Tocaya de Cristinini, @KristinikiSims se ha quedado aún más cerca del premio. ya que solo le ha faltado que coincidiera la última cifra. Pese a que su primera reacción ha sido de querer llorar, con el paso de los minutos se lo ha podido ya tomar con humor.

También ha estado muy cerca de conseguir el deseado 72.897 la periodista Isabel Forner. Con su carrera un momento muy dulce y viviendo un ascenso meteórico, la valenciana ha compartido en un 'story' de Instagram su casi fortuna, con la mención 'al palo'. Un terminó muy futbolero para cuando algo parece que va a salir bien, pero al final no es así. Forner tenía el numeró 74.897 y pese a su mala suerte, se ha consolado a sí misma recordando que la salud no le falta. La periodista se ha tomado de la mejor manera quedarse a las puertas del Gordo, como ya se tomó con buen humor el malentendido que tuvo con el jugador Mohamed Salah, quien se pensó que Forner lo quería besar en plena entrevista tras ganar la Champions en el Wanda Metropolitano.

Dentro del mismo gremio de periodistas se han quedado muy cerca en la redacción de 'Al Rojo Vivo'. El periodista especializado en política José Enrique Monrosi ha compartido en Twitter el número que tenía junto a otros miembros del programa de La Sexta.

Ha salido de gordo el 72897. Llevamos en la tele el 74897. Gracias, 2020. — José Enrique Monrosi (@monrosi) December 22, 2020

Como abierto seguidor del Betis que es, ha bromeado con uno de sus seguidores con lo que habría podido hacer con el Gordo en su bolsillo. El club verdiblanco atraviesa una dura situación con la afición muy descontenta con la directiva. Por eso Monrosi ha apuntado, en un tono de mejor humor que el enfado inicial, que con el premio habría ido a comprar el club de su corazón.