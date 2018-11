Cannabis Legal o clandestino

Cespués de que Canadá haya decidido regular el consumo integral de la marihuana, el primer país del G-7 en hacerlo, la pregunta que surge es: ¿está España preparada para seguir sus pasos? Pues poco a poco, como el humo de un porro que se cuela por las rendijas de una puerta, en el arco parlamentario aumentan los partidarios del aperturismo y, al hilo del empuje internacional, el debate sobre la legalización de la hierba psicotrópica más famosa del mundo se abre paso, eso sí, con un final incierto y con posturas a favor y en contra que, por ahora, parecen irreconciliables.

En España está permitido el cultivo para consumo propio, que se puede efectuar en los hogares o en los clubs de fumadores, pero es tan sencillo adquirir marihuana o sus derivados que se trata del cuarto país de la UE con mayor tasa de consumo.

Según la última macroencuesta de Sanidad, el 7,3% de la población, unos 2,2 millones de personas, confesaban en el 2016 haber fumado porros en el último mes, casi un punto más que en el 2013. Y un 2,1% los consume a diario, siendo la droga ilegal más habitual entre los adolescentes, que es lo que más preocupa a las autoridades debido a sus efectos perjudiciales para la salud, que reconocen incluso los partidarios del abolicionismo. De hecho, a muchos, la razón principal que les mueve para defender la despenalización es precisamente reducir el consumo.

DATOS CONTRADICTORIOS / Pero, ¿permitir el libre cultivo, la venta y fumar maría o hachís –o comerlos en sus múltiples preparados– reduce el consumo? Pues hay datos contradictorios que blanden los incondicionales y opositores a favor y en contra. Por ejemplo, en California, uno de los nueve territorios de EEUU donde hay barra libre de cannabis, ha descendido un 4% el consumo entre los jóvenes en tres años. Sin embargo, en Colorado, otro de los estados aperturistas, ha aumentado entre la población general y ha disminuido entre los adolescentes. Ante la disparidad de datos, el PSOE apuesta por crear una subcomisión, en el seno de la comisión mixta del Congreso y Senado sobre drogas, donde se analicen «los pros y los contras» de una regulación integral. Según explica su portavoz parlamentario de Sanidad, Jesús María Fernández, se trata de un tema tan «complejo» y con tantas «derivadas» que no se puede dar un sí o un no sin una reflexión profunda. Y es que en el panorama internacional, las opciones son variadas, desde los países que permiten un consumo de medicamentos que contienen cannabis hasta los modelos donde se ha autorizado el uso recreativo, con regulaciones normalmente similares a las del alcohol o el tabaco. El PSOE no cierra, por tanto, la puerta a la despenalización completa si en dicha comisión se concluye, con los ejemplos comparados, que favorece la reducción del consumo.

Un paso más allá va Ciudadanos, que en su programa aborda directamente la necesidad de cambiar el marco regulatorio, con la intención de respetar la libertad individual y reducir los riesgos para la salud. «El simple debate sobre si regular o no el cannabis ayudaría a reducir» el número de fumadores, opina su portavoz, Francisco Igea. Por ello, el partido naranja dice «no tener miedo» a que se debata cómo despenalizar la marihuana, pero sin «frivolizar, con la idea de llevar a cabo una política de salud responsable y no cometer los mismos errores que cuando se legalizó el alcohol o el tabaco». Cs, de hecho, reclamó en el Congreso permitir el uso terapéutico, siguiendo la estela de Holanda, Alemania o Italia. La corriente internacional ha provocado que hasta la ONU haya dado el visto bueno.

Y a rebufo del caso canadiense, Podemos organizó recientemente en el Congreso unas jornadas, en las que participaron diversos catedráticos, a favor de la despenalización completa. Podemos propone un control estatal y que los beneficios, vía impuestos, se destinen a mejorar los servicios públicos y al desarrollo de programas de prevención. Propugna el autocultivo para evitar el «oligopolio». Según los cálculos de Iván Ayala, profesor de economía y asesor de Iglesias, teniendo en cuenta un precio medio de 10 euros el gramo y el 51% de impuestos indirectos, el Estado podría obtener 1,4 millones de euros como mínimo. El debate, por tanto, está servido.