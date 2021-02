Con esta calculadora puedes saber cuándo te toca vacunarte del coronavirus

Desde que comenzara la campaña de vacunación del coronavirus el pasado 27 de diciembre, ya se ha vacunado a gran parte del personal sanitario de primera línea y a las personas que viven en residencias de mayores, entre otros grupos de riesgo. Además, la aprobación de varias vacunas, como la de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha hecho que los ciudadanos se pregunten cuándo les llegará su turno para ser inmunizados, ya que uno de los factores principales a tener en cuenta será la edad y ya ha comenzado a plantearse en qué espacios podría vacunarse a las personas de forma masiva.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Pues bien, aunque el ritmo definitivo lo marcará la llegada de vacunas, mediante la aplicación Omni Calculator creada por el físico cántabro Álvaro Díez y la estudiante de medicina polaca Dominika Miszewska, y basada en el plan de vacunación del Gobierno, se puede calcular cuándo llegaría el turno de cada persona para vacunarse. Permite conocer cuántas personas están antes que tú en la cola para vacunarse, al tiempo que ofrece una fecha orientativa sobre cuándo recibirás el primer pinchazo. Para ello, únicamente hay que responder una serie de preguntas como la edad, si se es un gran dependiente, o si se tienen condiciones de alto riesgo entre otras cuestiones.

La calculadora rellena automáticamente la tasa de vacunación en función de la proyección del Gobierno, mientras que la tasa de aceptación lo hace en función del último barómetro del CIS. Tras esto, la calculadora emitirá una aproximación de la fecha en la que se recibirá la primera y la segunda dosis.

Calculadora del Turno de Vacunación en España

Tres etapas

Tras una fase inicial en la que se ha vacunado con las primeras dosis recibidas a residentes, personal sanitario y grandes dependientes, la siguiente etapa la conformarán personas mayores de 80 años y en la tercera serán personas menores de esta edad. No obstante, los grupos de personas que integrarán cada fase aún no están cerrados al completo, puesto que no solo entra en juego la edad, sino factores como la profesión o si se padece una enfermedad crónica.

Los grupos serán detallados con una mayor precisión desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud conforme vaya avanzando la vacunación. En este consejo están representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se debate sobre otros aspectos relacionados con la campaña, como temas logísticos o su distribución, y se llevan a cabo evaluaciones sobre el proceso.