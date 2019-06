Cadrete justifica la retirada del busto de Abderramán III

El Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza) atribuye la retirada del busto de Abderramán III de la plaza de Aragón del municipio, llevada a cabo este martes, al desacuerdo de gran parte de la población con esa ubicación y asegura que no responde a una exigencia de Vox, socio de gobierno de PP y Cs en el consistorio, aunque lo llevaba en su programa electoral.

Así lo aseguraron ayer en declaraciones a Efe Televisión tanto la alcaldesa, la popular María Ángeles Campillo, como el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Jesús García, de Vox. La retirada de este busto de bronce, realizado por el escultor Fernando Ortiz y colocado en la plaza de Aragón de la localidad en 2016, fue denunciada por la Agrupación Local de IU y CHA de Cadrete como la primera acción llevada a cabo por el edil de Vox tras tomar posesión el pasado sábado.

La alcaldesa manifestó que el busto del Abderraman III, el califa cordobés que mandó construir el castillo de la localidad para preparar el asedio a Zaragoza, se ha trasladado a la tercera planta del Ayuntamiento, en la que existe un centro de interpretación sobre ese castillo, a la espera de ubicarse en el museo del mismo, que se encuentra en obras.

La alcaldesa insistió en que el traslado responde a una petición popular, dado que la ubicación en la plaza causaba malestar a la mitad de la población y que el Ayuntamiento no hubiera procedido de ese modo si ese desacuerdo no hubiera existido. «Todo el mundo que ha formado parte de nuestro pasado es representativo, pero consideraban que en el centro, en la plaza de Aragón, no hay ningún representante de ninguna dinastía y existen otras muchas personas que tuvieron su importancia en los orígenes de Cadrete y ninguna tiene un busto o estatua en la plaza», resaltó la alcaldesa, que cree acabada la polémica.