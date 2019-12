Cachondeo y polémica en las redes por el belén de Ourense

En Navidad abundan los belenes pero muy pocos se convierten en 'trending topic', como ha ocurrido con el de Orense, que ha sido merecedor de una campaña impulsada en Change.org para pedir su retirada al entender que lo componen "figuras horripilantes, animales irreconocibles y castillos de saldo, hechos con cajas de electrodomésticos". Y si no era suficiente, desde el viernes falta el Niño Jesús mientras que a una de las figuras le falta una mano. En las redes la crispación y cachondeo son evidentes, como se puede ver en varios tuits:

Me pregunto si el Belén del Concello de Ourense no podría ser considerado contaminación visual e incluso @MaltratoPaisaxe 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/1fZo1NUHkx

"¿Dónde está el niño Jesús?" | A gran pregunta. Igual non quería pasar toda a noite con ese musikote de fondo... O belén de #Ourense é esperpéntico. pic.twitter.com/wrqem1T1e6

how do you feel today? belen de ourense edition pic.twitter.com/53Y5fFtaEc