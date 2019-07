Una bola de fuego cruza el cielo nocturno en el sur de Florida

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos investigan reportes de una bola de fuego avistada entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en el sur de Florida por varias personas que han colgado en las redes sociales videos y fotografías de este objeto luminoso no identificado.

El Servicio Nacional Meteorológico (NWS, en inglés) de Miami informó este miércoles que ha recibido "informes de algunos objetos en el cielo a lo largo del sur de la Florida" y que presume que sea basura espacial.

"En este momento no estamos seguros de qué eran exactamente", señaló en su cuenta de Twitter.

DESECHOS ESPACIALES

La Sociedad Estadounidense de Meteoros señala en su página web que ha recibido 23 reportes de lo sucedido, especialmente en la costa este y oeste de Florida, e incluso tienen dos avisos en los extremos norte y sur del estado, en Jacksonville y los Cayos, respectivamente, separados por unos 600 kilómetros.

"Esto no es una bola de fuego, sino más bien una reentrada de desechos espaciales, posiblemente un satélite chino CZ-3B R / B lanzado en 2015", dijo esta sociedad.

Fotos y videos publicados en las redes sociales muestran una especie de bola de fuego y un halo de luz que desciende lentamente.

Otros muestran una bola de luz más pequeña seguida de una bola de luz más grande, que han llamado un "doble meteoro".

Fireball in the sky last night over south #Florida ! Many reports coming in of the #fireball #meteor seen by many last night. The American Meteor Society says it could be a Chinese #satellite crashing back to earth. Vid by Jett Perry #flwx For more—>https://t.co/hAaVqKUuK4 pic.twitter.com/yEacX6b0VO