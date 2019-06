La bioquímica Margarita Salas triunfa en los Premios Inventor Europeo 2019

La bioquímica española Margarita Salas (Asturias, 1938) ha sido distinguida hoy en Viena con el Premio Inventor Europeo 2019 de la Oficina Europea de Patentes debido a su papel pionero en la investigación genética. Salas también ha sido premiada el premio Popular de la gala de los inventores europeos, elegido por el público entre los 15 finalistas a través de un sistema de votación en internet durante las semanas previas a la ceremonia.

El descubrimiento de una técnica capaz de 'multiplicar' de forma sencilla el ADN a partir de pequeñas muestras revolucionó la genética y expandió las pruebas de ADN a campos como la medicina forense, la oncología o la arqueología, señala el jurado que le otorgó el premio en la categoría de "Logros de toda una vida".

"Estoy muy sorprendida", declaró Salas por los dos reconocimientos, y recordó que introdujo la investigación en genética molecular en España en 1967. "Este reconocimiento de dos premios de la Oficina Europea de Patentes es algo muy nuevo, muy novedoso y muy importante; he recibido premios por mi investigación básica pero nunca había recibido un premio, ni dos, por mis invenciones", declaró la bioquímica a Efe tras recibir los galardones.

AVANCES EN GENÉTICA MOLECULAR

Sus décadas de estudio la llevaron a descubrir la polimerasa Phi29, una enzima muy importante por su capacidad para producir copias genéticas de forma precisa partiendo de rastros escasos, como por ejemplo, una simple gota de sangre. "Margarita Salas ha liderado los avances que han hecho que las pruebas de ADN sean rápidas y fiables, lo que ha llevado a su uso en una amplia gama de aplicaciones", expuso el jurado.

"Margarita Salas es una pionera en el campo de la genética molecular y una referente para todas las mujeres en la ciencia", dijo en la entrega del premio el presidente de la Oficina Europea de Patentes, António Campinos. "Su trabajo ha puesto la secuenciación de ADN al alcance de muchos más investigadores y científicos, y ha allanado el camino para nuevos avances en genética", agregó.

El descubrimiento, patentado en 1989, es el que más regalías ha aportado al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España), con más de seis millones de euros en los seis años que estuvo activa, de 2003 a 2009.

REFERENTE CIENTÍFICO

El premio también ha destacado el compromiso de Salas con potenciar la presencia de mujeres en la ciencia y su papel pionero en este campo en España. Salas, profesora honoraria del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ha sido la primera en presidir el Instituto de España, la primera española en ingresar en la Academia de las Ciencias de EEUU y la primera científica en entrar en la Real Academia Española de la Lengua, por citar sólo algunos de sus logros.

El premio carece de dotación económica pero es prestigioso debido a que lo otorga un jurado internacional procedente del mundo de la ciencia, la empresa, la investigación y la propiedad intelectual. El premio al Inventor Europeo, que cumple en esta edición 14 años, celebra la creatividad de los innovadores por sus contribuciones al progreso científico y tecnológico, su papel en la generación del crecimiento económico y su mejora de la vida diaria.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN

"Le pediría al Gobierno que crea que la ciencia es importante para el desarrollo del país", añadió Salas tras recibir el premio. También lamentó que con la actual financiación no sea posible que retornen los numerosos investigadores que se marcharon al extranjero por la crisis económica en España. "Si no aumenta la financiación no podemos traernos a nadie, desgraciadamente", resumió.

"Para mí la investigación es una pasión y este premio me da más energía todavía para seguir adelante", afirmó la científica, discípula del nobel Severo Ochoa, y que introdujo la investigación en genética molecular en España en 1967.