Bienvenidos a Twitch, el nuevo Netflix

Cuando la pasada Nochevieja Ibai Llanos dio la campanada con las campanadas más transgresoras, con un espacio de cinco horas emitido desde su casa a través de Twitch, que reunió en el momento de las uvas a más de 550.000 dispositivos conectados (seguro que a más personas) llegando a superar de calle la audiencia de las cadenas 'clásicas' como La Sexta o Cuatro, asistimos en directo al nacimiento de una nueva manera de hacer y ver contenido audiovisual. Y no todos fueron chavales, hasta el exministro de Sanidad y candidato socialista en las elecciones catalanas de este domingo, Salvador Illa, explicó en Twitter que dio la bienvenida al 2021 con su familia viendo al 'streamer' vasco (Bilbao, 1995), que ni TVE ni Antena 3.

La plataforma propiedad de Amazon desde el 2011, que nació en el 2007 bajo el nombre de Justin.tv como un sitio para retransmitir videojuegos, ha ido evolucionando en los últimos meses para difundir contenido de lo más variado, como vídeos cómicos, críticas, reacciones e incluso comentarios sobre política y actualidad, que han elevado su popularidad sobre todo entre los más jóvenes, los que ven pocos alicientes a pulsar el mando a distancia de la tele convencional y se venían entreteniendo con Youtube.

Para ellos Twitch se ha convertido en una opción de entretenimiento al nivel de Netflix, HBO o Movistar+. Y no solo eso, además de cambiar el comportamiento del consumo televisivo entre los usuarios, la plataforma está cambiando la forma de inversión de las marcas en las redes sociales.

Millones de visitas diarias

Así lo certifican los 17,5 millones de visitantes diarios (con una media de 1,5 millones de espectadores), los más de 4 millones de creadores de contenido o 'streamers' que cada mes realizan directos a través la plataforma donde, además de Ibai triunfan también El Rubius, AuronPlay o The Grefg, que superan el millón de seguidores y se encuentran entre los más populares del mundo.

Y así lo ratifica una encuesta realizada a 1.576 personas mayores de edad, entre ellas, muchos profesionales del márketing, que ha publicado la compañía de investigación 'online' Toluna.

El estudio destaca que Twitch es el "nuevo 'place to be'" de 'influencers' habituales de otras redes sociales, y de personalidades del mundo del deporte e incluso la política (quizá vieron a la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez jugando al Among Us para pedir el voto a los jóvenes). Es por eso que el 93% de los profesionales del 'marketing' encuestados le auguran a esta red social una larga vida.

El futuro de la TV y las marcas

Las marcas, que buscan estar donde estén las audiencias, ya tienen identificada esta plataforma en crecimiento como un espacio donde estar visibles y activas. En este sentido, el 92% de los profesionales del márketing encuestados afirma que su marca está o estará presente en Twitch, siendo casi un 40% los que ya tienen presencia.

El 49% de los profesionales encuestados cree que estamos ante el futuro de la televisión y que la dejaremos de consumir de la manera tradicional. Es de destacar que casi el 81% apunta a que se convertirá en una plataforma como Netflix o Movistar+ a pesar de ofrecer otro tipo de contenido bastante distante de la ficción.

Los datos del estudio de Toluna sitúan a Twitch como la cuarta red social en inversión por parte de las marcas, el 59% de los profesionales encuestados admite dedicar a Twitch entre la mitad y la mayor parte del presupuesto destinado a RRSS, una clara adaptación al entorno digital en contínuo movimiento y que ahora, sin duda, rige Twitch.

Usuarios y padres

Como muchas otras redes sociales, Twitch tiene contenidos gratuitos y otros de pago siendo los propios usuarios los que pueden activarlo. Cerca del 73% de los padres encuestados cree que debería de haber más regulación del uso de dinero en los menores de edad dentro de la propia plataforma.

Casi el 41% de los tutores asegura que sus hijos usan Twitch diariamente, frente al 6% que desconoce el uso que hacen sus hijos de la plataforma. Además, cabe destacar que, el 71% de los padres encuestados hacen que sus hijos usen Twitch desde los teléfonos u ordenadores familiares para poder tener un control.

El 'boom' de esta plataforma se ha disparado durante la pandemia ya que ha sido el lugar donde se han refugiado multitud de 'gamers', 'youtubers' e 'influencers' con el fin de compartir contenido con sus seguidores, convirtiéndose en una red social conocida por todo el mundo. Más de un 40% de los encuestados están suscritos a algún canal de Twitch ya que por el mero hecho de tener contratado Amazon Prime tienes ventajas de pago de manera gratuita.