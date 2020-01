Benedicto XVI se desmarca del polémico libro

La sucesión de declaraciones y desmentidos tras la noticia de la publicación de un libro entre Benedicto XVI y el cardenal Robert Sarah en el que se defendía el celibato parece haberse zanjado con la petición del papa emérito de eliminar la firma y su foto del volumen.

El nuevo libro firmado por Benedicto XVI y Sarah, uno de los principales líderes de la facción conservadora que critica cada movimiento de Francisco, fue considerado por algunos una injerencia y presión al papa argentino ante la próxima decisión que tendrá que tomar sobre la propuesta de ordenar a hombres casados surgida del reciente Sínodo sobre la Amazonía.

El volumen, titulado De profondeurs de nos coeurs (Desde lo profundo de nuestro corazón) estaba previsto que se publicase hoy en francés por la casa editorial Fayard y llevaba en portada los nombres tanto de Benedicto XVI como de Sarah y la foto de ambos. Por ello, inmediatamente se desató la controversia sobre el hecho de que el papa emérito, que había prometido quedar en silencio tras su renuncia en febrero de 2013, hubiese participado en un libro de este tipo.

La polémica fue aumentando cuando en la noche del lunes algunos medios, entre ellos el Corriere della Sera, publicaron una exacta versión filtrada por una persona que no quiso identificarse y que se definió cercana al pontífice emérito en la que se aseguraba que «Benedicto XVI no ha escrito el libro a cuatro manos con el cardenal Sarah» y que se trata «de una operación editorial mediática, de la que Benedicto no quiere formar parte y es totalmente ajeno».

La misma fuente anónima explicaba que el Papa emérito «sólo puso a disposición de Sarah un texto sobre el sacerdocio que estaba escribiendo» y que «no sabía nada de la portada de un libro, ni la había aprobado». Estas declaraciones del supuestamente entorno de Ratzinger provocaron la dura reacción de Sarah, prefecto de la congregación del Culto Divino que en Twitter aseguró que acusarle de mentir eran «difamaciones de una gravedad extrema» y publicó tres cartas con la que quería probar la colaboración con el pontífice emérito.

El cardenal guineano publicó durante la mañana de ayer un comunicado oficial en el que explicaba paso a paso cómo se fraguó la escritura y publicación del libro con el texto de Benedicto XVI y un prólogo y una conclusión firmadas por ambos. El cardenal agregaba que el papa alemán había visto el volumen.