Bebés con droga en sangre

Médicos de toda Italia han dado varias voces de alarma las últimas semanas por el aumento de casos de recién nacidos que presentan síntomas del síndrome de abstinencia de drogas, ingeridas a través de sus madres. En pocos meses se han registrado el doble de casos de los que suelen registrarse en una año, aunque no hay estadísticas oficiales.

El pasado octubre, hasta seis recién nacidos en Milán presentaron señales de abstinencia de cocaína y cannabinoides. En el hospital Misericordia de Grossetto, en Roma, dos bebés dieron positivo a la cocaína. Otros 10 casos se han producido en el policlínico Gemelli de Roma. Estos días, en el policlínico Casilino, también en Roma, se encuentran seis recién nacidos con claros signos de drogadicción inducida, que se añaden a los 20 registrados durante un año en el mismo centro. Desde la Sociedad Italiana de Neonatología apuntan a un promedio de unos 10 casos por año en los hospitales del país.

Los análisis de orina de los neonatos revelan, por este orden, el tipo de drogas más consumido por las madres: heroína y derivados, drogas sintéticas, hachís y cocaína.

Los médicos explican que si la madre ya se encontraba en un proceso de desintoxicación, los riesgos para el neonato son «casi inexistentes» para el caso de la heroína. Ilustran que es suficiente que la madre le de de mamar, o bien dar al bebé «pequeñas dosis de metadona». La conducta ya está prevista en los protocolos. Pero el problema se presenta con las drogas sintéticas, ya que las madres generalmente ignoran el tipo de molécula que han asumido y no hay protocolos «ya verificados».

Los médicos, pero sobre todo las comadronas son quienes detectan con frecuencia los casos. Tras cortar el cordón umbilical observan si el neonato saliva mucho, da señales de agitación o tiembla. «Estas son las señales de un síndrome de abstinencia», explica Andrea Dotta, del hospital Banbin Gesù de Roma.

Si la madre hubiese asumido opiáceos o cocaína, los médicos facilitan dosis bajas de metadona al bebé, aunque la primera y mejor «cura» parece ser siempre la leche de la mujer. Lo que no elimina que «surjan problemas al cabo de años». «El sentido de culpa por haberlo parido cuando todavía me drogaba no me abandonará nunca», sentencia en el anonimato una madre.