Baleares busca al pasaje de dos vuelos en que viajó el infectado

La Consejería de Salud del Govern balear empezó ayer a buscar a todas las personas que tuvieron «contacto estrecho» con el ciudadano británico residente en Marratxí (Mallorca) que ha dado positivo en coronavirus. Es el segundo caso del virus 2019-nCov confirmado en España, después del de un turista alemán que permanece ingresado en el Hospital de La Gomera (Canarias) desde el 31 de enero.

La directora general balear de Salud Pública, Maria Antonia Font, expuso ayer que buscan a las personas que tuvieron contacto cercano con el afectado entre los días 29 de enero y 1 de febrero, que es cuando tenía síntomas. Este ciudadano se infectó durante una estancia en una estación de esquí francesa entre el 25 y 29 de enero, donde coincidió con otro británico que ha dado positivo en coronavirus.

El pasado 29 de enero, voló desde Ginebra a Barcelona y de ahí a Palma. Por eso, entre las personas que está buscando Epidemiología se incluyen los pasajeros que estuvieron junto a él en los vuelos, así como a los que viajaban en la fila de asientos delantera y en la trasera.

Según explicó Font, se entiende por «contacto estrecho» todo lo que implique contacto físico, convivencia o haber estado a una distancia de uno o dos metros del paciente. Ya ha empezado la búsqueda de estas personas, que según Font «no deben preocuparse y pueden seguir haciendo vida normal». Cuando sean localizadas se les darán unas instrucciones a seguir en caso de que presenten síntomas y se mantendrá una comunicación diaria.

Este paciente se encuentra ingresado en Son Espases. No tiene síntomas y no recibe ningún tratamiento. Se considera un caso «leve» y que ya está en la «fase final» de la enfermedad y se estima además que hay pocas posibilidades de contagio. Font valoró ayer que su familia, que es con quien ha tenido un contacto más directo, no ha sido contagiada. El doctor Javier Murillas, jefe del servicio de Medicina Interna del hospital palmesano, precisó además que el paciente estuvo en su casa la mayor parte del tiempo que presentó síntomas, según recogió el Diario de Mallorca.

Pese a que no presenta ya sintomatología, por precaución, los médicos esperarán a tener dos muestras consecutivas con resultado negativo antes de dar el alta al paciente. Su mujer y sus hijas han dado negativo, pero continúan en el hospital a la espera de que remita la gripe común que tiene la hija mayor.

Los responsables médicos no se atrevieron ayer a hacer una estimación de a cuánta gente tendrán que localizar. Los responsables sanitarios destacaron que el sistema de alertas y la cadena de información «han funcionado» de forma rápida y eficaz y aplaudieron asimismo la actitud del paciente, ya que fue él mismo quien envió un mail dando aviso de que podía estar infectado.

LLAMADA A LA CALMA / Fernando Simón, director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguró ayer en Madrid que este caso no debe entenderse como un incremento del riesgo en España ya que se trata de una transmisión de virus en el extranjero, como ocurrió con el paciente alemán de La Gomera, informa Juan José Fernández.

Tanto Simón como la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, destacaron ayer la «total colaboración» entre el Govern y el Ministerio de Salud. La consellera llamó a mantener la calma y a confiar en los servicios sanitarios.

amazon, otra baja / . Nueva baja y mayor incertidumbre de cara al Mobile (MWC 2020), que ha de celebrarse del 24 al 27 de febrero próximos en Fira de Barcelona, uno de los eventos de más peso que se llevan a cabo en la capital catalana. El gigante tecnológico Amazon anunció ayer que se suma a la también estadounidense Nvidia, la sueca Ericsson y la coreana LG y no acudirá a la feria de móviles más importante del mundo debido a la alerta sanitaria mundial por la propagación del coronavirus, explicó un portavoz de la compañía a la agencia Efe.

La ausencia de Amazon en el MWC, el congreso más importante del mundo en el sector de la telefonía móvil y la conectividad, supone un nuevo revés para la organización del evento, GSMA, que ve cómo la epidemia puede afectar el normal desarrollo del certamen. En todo caso aseguran que se celebrará, y que se adoptarán todas las medidas preventivas necesarias para evitar que se produzca contagio del virus.