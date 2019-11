Badajoz es la ciudad donde más se comparte coche para moverse

El 28% de los españoles asegura que alguna vez ha compartido coche con otras personas, una práctica en aumento, según la última radiografía sobre hábitos de movilidad en España, que concluye que donde más se comparte vehículo es en Badajoz, fundamentalmente para los desplazamientos laborales.

Cuatro de cada 10 encuestados en esta ciudad extremeña admiten que comparten vehículo con otros pasajeros, por delante de Toledo, con un 36%, o Sevilla, con un 34%, y lejos del uso del coche compartido en ciudades como Madrid o Barcelona.

El sexto estudio anual elaborado por la empresa de movilidad empresarial Alphafet con 5.000 encuestas en 17 ciudades, y presentado este martes, apunta que el ahorro es la razón más habitual para compartir coche. Seis de cada 10 personas así lo admiten, mientras que un 20% argumenta que lo hace por comodidad y un 17% por el cuidado del medioambiente.

Más mujeres que hombres dicen que comparten coche, y casi la mitad de los usuarios tiene entre 18 y 30 años. Aunque el retrato de los desplazamientos de los españoles sigue teniendo el coche propio como protagonista, cada vez se camina más y es que un 63% revela que se mueve a pie habitualmente, lo que supone 13 puntos porcentuales más que el año anterior.

Respecto a otras tendencias de movilidad, como el coche eléctrico, cerca de la mitad asegura que estaría dispuesto a pagar un máximo de 5.000 euros en la compra de este tipo de vehículo, si bien un 58% no sabe dónde se encuentran los puntos de recarga. Un 40% de los ciudadanos que tienen coche afirma que hasta que no tiene más de 10 años no se compra uno nuevo. El 46% elegiría un híbrido.