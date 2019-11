El Ayuntamiento de Madrid no cerrará Gran Vía en Navidad

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado que no prohibirán la circulación de coches en Gran Vía durante la Navidad. "Es una obviedad que la gente cada vez utiliza menos el coche para ir al centro pero no queremos prohibirlo como el anterior Gobierno. Como dice el alcalde, el que quiere venir al centro tiene que poder llegar en el modo de transporte que más se acomode a sus expectativas", ha señalado Carabante en una entrevista en 'El Mundo'.

El titular de Medio Ambiente y Movilidad ha adelantado que, "a diferencia de otros años, no se va a prohibir la circulación en la Gran Vía con un decreto de este área". "Los cortes puntuales van a estar en manos de agentes de movilidad y Policía cuando se produzca una aglomeración que pueda ocasionar un problema", ha indicado el delegado, que ha hecho a la vez un llamamiento a ir al centro en transporte público.

Además Carabante, aunque ha defendido que la alta ocupación de coches C para entrar al centro es "una buena medida porque va a retirar vehículos de la calzada", está, como el área, "dispuestos a debatirlo" porque no son "dogmáticos", y "a mejorar no sólo esa iniciativa sino las decenas que hay en Madrid 360 e incorporar nuevas".

'Car sharing'

El delegado está convencido de que va a "poder convencer a quienes dudan de ello", incluida a su socia de gobierno, la vicealcaldesa, Begoña Villacís. "Vamos a convencer a Begoña Villacís y Ciudadanos de que es un concepto moderno que fomenta el 'car pooling' y el 'car sharing'. Hay que fomentar la alta ocupación porque cuando uno va en la calzada ve que todos los coches llevan una persona y si todas compartieran se retiran vehículos. Es puro sentido común", ha argumentado.

Ante las críticas que señalan que Madrid 360 no cuenta con estudios técnicos ni modelizaciones, Borja Carabante replica que se debe a que no está finalizado sino que es "un avance de medidas abierto a incorporaciones de estudios técnicos" y que "cuando se presentó el Plan A se hizo una primera presentación a la Mesa de Calidad del Aire, que era mucho más general y superficial". "Nosotros hemos ido un paso más allá con medidas concretas", ha apostillado.