Atacada por dos perros la primera teniente de alcalde de Valencia

Sandra Gómez, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y candidata del PSPV en las próximas elecciones, está ingresada en el Hospital Clínico de la ciudad después de haber sufrido este domingo el ataque de dos perros de la raza 'American Stadford'. La concejala tendrá que ser operada de las graves mordeduras que sufrió y que le han afectado especialmente al meñique derecho, que se le desprendió casi por completo.

Gómez ha relatado a 'Las Provincias' que los perros iban sueltos y sin bozal y que atacaron a su 'Golden Retriever' con el que había salido a pasear. Se abalanzaron sobre Pep y comenzaron a arrastrarlo tras moderlo en el cuello, ha explicado la socialista que, al ver la situación, se lanzó a defender a su perro.

Me mordieron la mano y no soltaban; yo me protegía la cara porque era lo que más temía, ha relatado. El dedo pequeño de la mano derecha le quedó casi colgando con huesos y nervios afectados.

Lo que más me preocupaba era Pep porque pensaba que lo iban a matar, ha desvelado Gómez, que cree que pese a las heridas el perro se recuperará bien.

La concejala permanecerá ingresada toda la semana y la previsión es que tarde al menos dos meses en recuperarse. Desde que se ha conocido la noticia han sido muchas las muestras de solidaridad y afecto que ha recibido.