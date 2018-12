Así suena el viento en Marte

A pocos días de su aterrizaje en Marte, la nave espacial InSight logró transmitir a la Tierra lo que nunca antes se había logrado: el sonido del viento en la superficie del Planeta Rojo. Lo ha difundido la NASA en un audio inédito grabado y transmitido el 1 de diciembre, cinco días después de la llegada de la nave.

En palabras de Bruce Banerdt, investigador principal de la InSight en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Pasadena, California: "Grabar este audio ha sido un regalo no planificado, pero una de las cosas que nuestra misión está dedicada es medir el movimiento en Marte y naturalmente eso incluye el movimiento causado por las ondas de sonido".

For the first time, we have heard the winds of another world.

