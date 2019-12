Así ha sido el anillo de fuego que ha dejado un raro eclipse de sol

Miles de personas han mirado hacia el cielo este jueves para contemplar el espectacular anillo de fuego que ha dejado el poco habitual eclipse anular de sol. El fenómeno podido verse en Oriente Próximo y en casi toda Asia y consiste en que la luna, que visualmente tiene un menor diámetro por estar cerca de su apogeo, no tapa toda la circunferencia del sol, de manera que deja todo un anillo luminoso a su alrededor.

A “ring of fire” eclipse brings together hundreds of amateur astronomers in Asia and the Middle East https://t.co/d8khH0eWv6 pic.twitter.com/8Rku4TONLg