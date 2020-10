Andalucía ordena también el cierre perimetral de la región hasta el 9 de noviembre

Andalucía se suma al cierre perimetral de la región adoptado este miércoles por Murcia, Castilla La Mancha y Castilla y León. No se podrá entrar y salir de la comunidad desde la medianoche del jueves, justo antes del puente de Todos los Santos, y hasta el próximo 9 de noviembre, según detalló esta tarde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que mantiene el toque de queda entre las 23 y 6 horas y restringe todas las reuniones a un máximo de 6 personas. Las nuevas restricciones se revisarán cada dos semanas. "Vienen meses muy duros y difíciles", reconoció.

El cierre de las 'fronteras' andaluzas ha sido adoptado por el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto en función de los datos de los últimos días, donde los contagios se mantienen de media por encima de los 2.500 casos diarios y las hospitalizaciones se acercan ya al pico máximo de la primera ola, con 2.312 personas ingresadas en los centros sanitarios (293 de ellas en UCI). Asimismo, la comunidad ordena el cierre perimetral de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, que están en el nivel 4 de alerta sanitaria según los criterios establecidos por el Gobierno Central. Los vecinos de estas provincias tampoco podrán moverse de un municipio a otro salvo causa de fuerza mayor.

RESTRICCIONES PARA 4 MILLONES DE ANDALUCES

Las restricciones se extienden también a varios distritos sanitarios de Córdoba, Málaga y Cádiz. En total, 448 municipios sufrirán restricciones de movilidad y más de 4 millones de andaluces no podrán desplazarse fuera de su lugar de residencia. "Al resto de los andaluces de los 337 municipios, les pido que en la medida de lo posible no salgan de casa si no es claramente imprescindible", subrayó Moreno. De momento, las reuniones en el ámbito público y privado se restringen a un máximo de seis personas salvo convivientes, una restricción que hasta ahora sólo se ejecutaba en Granada y su área metropolitana y las ciudades de Sevilla Córdoba y Jaén.

Respecto al toque de queda, el comité asesor andaluz ha optado por mantenerlo tal y como lo apuntó el Gobierno con la entrada en vigor del Estado de Alarma, entre las 23 y las 6 horas, lo que obliga a cerrar todos los establecimientos de hostelería y restauración a las 22.30 horas. "Mi prioridad es la salud de los andaluces", ha concedido el presidente autonómico al resaltar el difícil equilibrio que representan las restricciones de movilidad con la actividad económica.

Moreno Bonilla detalló que en estos momentos la incidencia acumulada en los últimos 14 días en Andalucía se sitúa en 396 casos cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional, de 452 casos. “La situación no es tan extrema como en otras regiones, pero es muy seria”, lamentó, resaltando que, en estos momentos, el número de hospitalizados es igual al registrado el pasado 4 de abril. “Con la diferencia de que entonces la curva empezaba a bajar, y ahora no sólo no ha tocado techo, sino que nadie sabe cuándo descenderá”, apuntó, augurando que en los próximos días se superarán las cifras de la primera oleada del coronavirus.