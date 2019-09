El alga invasora procedente de Asia arruina los caladeros de Cádiz

Volver a puerto con toneladas de algas en las redes, sin apenas pescado, se ha convertido en un drama habitual para los pescadores que faenan en buena parte de Cádiz. Se enfrentan a un nuevo «enemigo» llamado Rugulopterix okamurae que se extiende con virulencia. «Esto es un desastre, es trabajar para nada. Es un problema que nadie sabe solucionar», dice Javier Arriola, patrón del pesquero Alba Marina de Conil de la Frontera que, tras faenar toda la noche, vuelve a puerto con unas cuatro toneladas del alga invasora que limpiar de sus redes.

Rugulopterix okamurae ha arruinado ya gran parte de los caladeros desde la Bahía de Algeciras a Conil de la Frontera y sigue extendiéndose sin que, hasta el momento, se haya podido tomar ninguna medida. «Está en un estado muy activo, puede que cuando empiecen a bajar las temperaturas se suavice», explica María Altamirano, presidenta de la Sociedad Española de Ficología y profesora de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga.

Ella fue quien en el 2016, cuando le enviaron unas muestras de las arribazones que comenzaron a llegar a Ceuta, la identificó como Rugulopterix okamurae, un alga parda procedente de Japón, China y Corea, y que, fuera del Pacífico, solo se ha detectado en un lago costero de Francia. En ningún lugar ha tenido el comportamiento invasor que ha desarrollado en el Estrecho de Gibraltar y que, además de a la pesca, amenaza con ser un grave problema para el turismo de playa que sostiene buena parte de la economía de la zona.

La hipótesis que se maneja es que viajó al Estrecho de Gibraltar en las aguas de lastre de algún mercante procedente de Asia y que se arrojaron sin control. «Dios quiera que me equivoque, yo esto de las aguas de lastre no me lo creo. Para mí que es cosa de las temperaturas del agua. No están como hace veinte años», señala Leoncio Fernández, pescador de La Línea de la Concepción y presidente de la asociación de pescadores Bahía de Algeciras.

El alga se ha extendido ya de forma masiva hasta los caladeros de Conil. «La incidencia es muy fuerte», señala Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil, que alerta de que varios barcos de Barbate con licencia para pescar en Marruecos se han ido a trabajar a la localidad vecina porque aquel caladero está también invadido.

Según explica, más del 70% de los caladeros de la zona de Conil están también arruinados por este alga invasora que en los últimos meses «ha tenido un cambio bastante importante en su agresividad». Ha sido detectada ya en la costa de Huelva, asegura. La presencia masiva del alga ha transformado el hábitat para especies que han tenido que desplazarse para sobrevivir. El pez sable es un ejemplo. Si durante muchos años se capturaban «entre 175 y 200 toneladas» anuales en Conil, este año se han cogido «149 kilos».

El sector pesquero ya ha trasladado a Bruselas información sobre el problema, mientras reclama coordinación a las administraciones central, autonómica y municipal para afrontar la batalla. El Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado que ya se han iniciado los trámites para incluir la especie en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras por la vía de urgencia, un paso fundamental para que se puedan activar protocolos que impidan la expansión del alga. Y, además, ha anunciado la creación un grupo técnico con representación de todas las administraciones autonómicas afectadas -Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- para planificar con carácter urgente medidas.

GOBIERNO ANDALUZ/ La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, indicó ayer que la Junta de Andalucía está a «punto de finalizar» un convenio con el barco científico Ocean Clean para llevar a cabo un estudio sobre el alga asiática Rugulopterix okamurae, detallando que se ha «instalado en Cádiz» y se dirige hacia Málaga, en concreto, hacia Estepona y Marbella. Crespo recordó que la Junta no tiene competencias en la materia, pero anunció que, entre otras medidas, han previsto solicitar la colaboración del Gobierno para ayudar al sector pesquero una vez el alga sea declarada especie invasora.