Absuelto de abusar de una niña de 11 años porque parecía mayor

Un joven acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años en un parque de Madrid ha sido absuelto porque la Justicia ha entendido que la víctima aparentaba más edad y que actuó "de forma natural" en el contacto sexual, según ha adelantado la cadena SER. La sentencia ha sido declarada firme y la familia ha decidido no llevar el caso ante el Supremo.

Los hechos tuvieron lugar en el 2014. El acusado tenía 25 años y le propuso mantener relaciones en un parque mientras paseaban a los perros. La niña accedió, como reconoció ella misma. El joven solo interrumpió el contacto sexual cuando vio que la pequeña empezaba a sangrar.

"No se ha probado que el acusado conociera la edad de la menor. Dada la naturalidad en la forma de actuar y la apariencia externa de la misma, no pensó que esta pudiera tener menos de 13 años, no planteándose en ningún momento, dada la rapidez con la que sucedieron los hechos, averiguar la edad de la menor, a la que no conocía anteriormente", se apunta en la sentencia.

Discapacidad del 65%

El hombre sostuvo que nunca pensó que pudiera tener menos de 15 años y los jueces tienen en cuenta que la perito pediatra señaló que podía aparentar 13 años y también la resolución dictada después de los hechos por el juez de instrucción, que descartó la prisión provisional para el hombre.

En el auto también se refleja que al año siguiente se le reconoció una discapacidad del 65% a la niña por, entre otras cosas, enfermedades del aparato circulatorio, un trastorno de afectividad y otro de aprendizaje entre otros factores.

Esta absolución llega después que la Fiscalía pidiese hasta 9 años de cárcel para el joven por un delito de abusos sexuales además de una indemnización de 1.500 euros. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid es firme y es la segunda absolución dictada a favor de este joven: los mismos jueces decidieron exculparle en marzo del 2017 pero el Tribunal Supremo ordenó repetir la sentencia por un déficit de argumentación.