El abogado de 'la Manada' defiende su 'conducta intachable' durante la libertad condicional

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro miembros de 'La manada', ha rechazado el ingreso en prisión de los acusados tras la sentencia que confirma su condena a nueve años de cárcel y ha manifestado que sus clientes no solo no han evidenciado que exista "ningún riesgo de fuga, sino que han tenido un comportamiento intachable con lo que pidió la Audiencia Provincial" al decretar su libertad provisional.

Además, el abogado ha explicado en declaraciones a Europa Press que va a solicitar un aplazamiento de la vista fijada por la Audiencia para este jueves para decidir sobre el ingreso en prisión de los condenados y ha señalado que ese mismo día tiene un juicio en Sevilla.

"Este asunto no es una causa con preso que tenga mayor urgencia que otro asunto. Es materialmente imposible para mí ir. No es un capricho", ha apuntado, para explicar además que quiere asistir físicamente en Pamplona a la vistilla y no seguirla por videoconferencia.

Contra el escrito del fiscal

Respecto al escrito de la fiscala que solicita el ingreso en prisión de los acusados, Martínez Becerra ha señalado que "el escrito no tiene una justificación real y del propio contenido del mismo se derivan cuestiones que son bastante peculiares, como el hecho de que parezca que ya el Ministerio fiscal descarta como algo imposible la posibilidad de que el Tribunal Supremo les absuelva". "No sé de dónde saca esa conclusión. O tiene una información política que no nos ha llegado o tiene una muy escasa confianza en el Estado de Derecho", ha indicado.

Además, según el letrado, la puesta en libertad el pasado mes de junio de los condenados hasta que hubiera sentencia firme "conllevaba la realidad de que hubiese una sentencia del TSJN en el sentido que fuera". "Hubiéramos podido entender -la petición de la fiscal- si la sentencia del TSJN fuese agravatoria al considerar agresión los hechos, pero no cuando la sentencia es en el mismo sentido. El delito es el mismo, la condena es la misma. Lo incardino todo en un seguidismo de los requerimientos políticos que desde grupos de presión se han producido", ha asegurado.

Además, Martínez Becerra ha dicho que le "sorprende igualmente que se haga ahora tanta insistencia con el voto particular -que aboga por agravar la pena-, cuando el voto absolutorio se despreció como algo que no tenía validez".