El 30% de los conductores sigue tratamientos farmacológicos

España es uno de los países con mayor consumo de antidepresivos y tranquilizantes. Nuestro estilo de vida, el envejecimiento, la crisis o la falta de otros recursos asistenciales provocan que en los botiquines de muchas casas sea frecuente encontrar Prozac, Valium u Orfidal. Un conjunto de fármacos que, en su mayoría, afecta a la capacidad de conducir y, pese a ello, muchas de las personas que los toman se ponen al volante. Ahí van algunos datos: el 5% de los accidentes están provocados directamente por la toma de medicamentos. El 30% de los conductores sigue un tratamiento farmacológico y, de ellos, más del 60% toma dos o más preparados simultáneamente. En este contexto, el 26,6% de los conductores fallecidos en el 2017 había consumido psicofármacos y el 41% de los peatones. En total, el 25% de fármacos autorizados puede influir en la conducción y por eso llevan en el envase un pictograma con la advertencia. Entre ellos se encuentran los que afectan al sistema nervioso, bien porque lo relajan o bien porque lo activan, según explica el psicólogo y experto en seguridad vial Tomás Santa Cecilia. Dentro del primer grupo se encuentran los ansiolíticos, los antidepresivos, los somníferos y tranquilizantes, que provocan somnolencia y reacciones más lentas a los estímulos o afectan a la capacidad motora. «Cuando los consumimos, tardamos más en calcular la velocidad y las distancias», explica. Asimismo, disminuyen la capacidad de concentración o atención y afectan a la visión. En este punto, cabe destacar que el 20% de los accidentes están provocados directamente porque el conductor se duerme al volante.

Por otro lado, los medicamentos que activan el sistema nervioso, como los antigripales o los que contienen cafeína, provocan impaciencia, hiperactividad o nerviosismo. «Pueden provocar que no se respeten los límites de velocidad porque la prioridad de las personas que toman estos fármacos es llegar cuanto antes», añade. Asimismo los antihistamínicos que combaten las alergias provocan somnolencia y afectan a la capacidad de reacción, si bien estos efectos secundarios se han reducido en los llamados medicamentos de segunda generación. Por último, algunos analgésicos, relajantes musculares, colirios, medicamentos contra la diabetes o el párkinson también están contraindicados al volante. En este panorama, uno de los grandes problemas es que muchas personas se automedican y no siguen los consejos de los especialistas, y algunos consumen los fármacos peligrosos junto con alcohol u otras drogas. Frente a ello, Santa Cecilia recomienda a los conductores que lean detenidamente los prospectos de los medicamentos y no conduzcan, en ningún caso, si afectan a la conducción. Asimismo, propone a la DGT y a las autoridades sanitarias que hagan campañas porque «mucha gente desconoce los efectos en la conducción» y hace falta «mucha pedagogía».