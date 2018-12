Unos 200 mossos se concentran frente a la 'Conselleria' de Interior

"No a la precariedad. No a la politización". Con estas demandas, unos 200 agentes de Mossos d’Esquadra se concentran este miércoles frente a la Conselleria de Interior donde se ha reunido el ‘Consell de la Policia’, con representantes sindicales y de la administración. En esta mesa de negociación se debían tratar tres de las principales quejas e inquietudes del cuerpo de policía de la Generalitat: la equiparación salarial con el cuerpo de Bombers, la falta de efectivos y las horas extras, que actualmente cobran por debajo de las horas ordinarias. "La madre del cordero de nuestra reivindicación es la equiparación salarial con los bomberos, que se firmó en el 2008 pero 10 años después sigue suspendida", explica Inma Vides, portavoz sindical.

Esta acción de protesta,convocada por una docena de sindicatos y el movimiento MosS.O.S., ha comenzado sobre las 16.00 horas en la calle de Diputación. Dos horas después, tras la falta de acuerdo en la mesa de negociación, los agentes se han desplazado al paseo de Sant Joan y no tienen intención de abandonar la concentración. Según informa la plataforma MosS.O.S, los representantes del Departamento de Interior "marcha en bloque del 'Consell de Policia' nuevamente, no quiere acabar con el agravio entre Bomberos y Mossos, y no da respuesta. Nos quedamos aquí".