El mal tiempo desluce la entrada en las jornadas más importantes

Tal y como se llevaba anunciando desde hacía varios días, la borrasca llegó de lleno ayer a la provincia y la lluvia, y el granizo en algunos casos, deslucieron el Jueves Santo en muchos pueblos, si bien en otros las cofradías pudieron hacer, completa o reducida, su estación de penitencia.

LUCENA

Sin carrera oficial

En Lucena, el prólogo lo puso en la madrugada la Cofradía y Hermandad de Tambores Enlutados del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia (Cristo del Silencio), que redujo su recorrido por la lluvia solo al entorno de la parroquia de San Mateo. De nuevo el Silencio impresionó en la madrugada del Jueves Santo con un paso mandado por Francisco José Gómez del Pino y estuvo acompañado por varios miles de personas y los tradicionales tambores roncos enlutados.

Por la mañana salía el paso de Jesús de la Caridad de la iglesia de San Mateo, que estuvo mandado por Jesús Muñoz Ibáñez, acompañado musicalmente por la capilla Musical Milenium. Este paso tuvo que recortar el recorrido por la lluvia, estando solo una hora en la calle.

Ya por la tarde, todas las hermandades decidieron hacer recorridos por el entorno de sus templos, con lo cual no hubo carrera oficial. Desde la monumental ermita trinitaria de Dios Padre salió la Cofradía de la Santa Fe, Nuestro Padre Jesús en el Sagrado Lavatorio y Nuestro Padre Jesús Preso. Su hermano mayor es Andrés Almagro, mientras que los manijeros de este año han sido Antonio Molero Maíllo, Jaime Gómez Carmona y Ezequiel Burgos López.

Desde la histórica iglesia parroquial de Santiago Apóstol salió la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y María Santísima de la Paz y Esperanza. El Cristo de la Columna ha sido mandado este año por Andrés Parejo Jiménez, mientras que el manijero del paso de la Virgen de la Paz ha sido Francisco Javier Pineda Pineda. El hermano mayor de esta cofradía es Rafael Sánchez Cruz. Estas procesiones fueron acompañadas por el tradicional Torralbo y por la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Cautivo, de Rus (Jaén). La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Salud salió también de Santiago y sus manijeros fueron Juan Carlos Salazar del Espino y Félix Osuna Arroyo, y el hermano mayor es Ángel del Espino Álvarez.

Cerró el desfile procesional del Jueves Santo lucentino la Hermandad del Cristo de la Sangre y María Santísima del Mayor Dolor, que partió desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. El hermano mayor de esta cofradía es Francisco Salazar Roldán y los manijeros han sido este año Francisco Javier Ruiz González, para el Cristo de la Sangre, y Jesús Gómez Molina para el paso de María Santísima del Mayor Dolor. El desfile procesional de esta cofradía fue acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores de la Estrella de Málaga y la Banda de Música de San Sebastián de los Reyes de Madrid.

PUENTE GENIL

Tristeza por la suspensión

Tras la desapacible tarde que se vivió en Puente Genil, las cofradías de Nuestro Padre Jesús Preso, Nuestra Señora de la Veracruz, Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y María Santísima de la Esperanza se reunieron a las siete de la tarde para tomar una decisión en función de las previsiones meteorológicas. Así, tras suspenderse provisionalmente la salida desde la ermita de la Veracruz, la lluvia no cesó y se determinó suspender la estación de penitencia del Jueves Santo pontanés y el desfile de figuras. Hermanos de corporaciones bíblicas, bastoneros, cofrades y devotos vivieron momentos de gran tristeza tanto en el interior como fuera del templo.

PALMA DEL RÍO

Vía crucis en la Asunción

El Jueves Santo de concentra en Palma del Río en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, sede canónica de la Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de los Dolores, Santa María Magdalena y San Juan Evangelista, cuya junta de gobierno decidió ayer no hacer estación de penitencia ante la mala previsión del tiempo. Tras tomar la decisión de no salir, la hermandad abrió las puertas del templo e invitó a los presentes a compartir con los hermanos el rezo del vía crucis.

MONTILLA

En la ermita de La Rosa

La recta final de la Semana de Pasión montillana se está viendo truncada por las inclemencias meteorológicas. La Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza se vio obligada ayer a suspender el tradicional acto del Prendimiento, una singular muestra de la teatralidad barroca que, otros años, ha servido para abrir un cortejo que se completa con el paso de la Oración en el Huerto, con el centenario Cristo de la Columna y con el deslumbrante palio plateado de María Santísima de la Esperanza que, a causa de la lluvia, no pudieron abandonar la recoleta ermita de La Rosa.

BAENA

El silencio, protagonista

Baena vivió un atípico Jueves Santo. El silencio protagonizó una jornada que se vive envuelta en el sonido del judío de la cola negra por la mañana. El acto de las confesiones se realizó en la iglesia conventual de San Francisco, pero el paraguas sustituyó al tambor y el casco de judío se quedó en casa. Tras el acto, tuvo lugar el homenaje al judío que se realiza a la escultura de esta figura singular de la Semana Santa. Tras la ofrenda floral, las palmas acompañaron los sones del único judío que había acudido ataviado con su indumentaria completa. Por la tarde, la Agrupación de Cofradías suspendía el desfile de estaciones. Sí se realizó la visita a los sagrarios por parte de la junta directiva de la agrupación y de las distintas cofradías.

Por la tarde, la Ilustre Archicofradía de la Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús del Prendimiento acordó aplazar la salida de la estación de penitencia y, a pesar de la amenaza de lluvia, inició el recorrido desde la iglesia de Santa Marina aunque lo recortó considerablemente.

CABRA

La Lluvia rompe el Jueves Santo

La lluvia deslució el Jueves Santo desde la madrugada, impidiendo la salida del Cristo de la Expiración desde la Capilla de la Fundación Termens. Los hermanos sí hicieron el vía crucis en el interior de la pequeña capilla. Tampoco hizo su salida procesional la Piedad desde la iglesia de la Asunción y Ángeles. Y en la tarde-noche, las precipitaciones fueron de nuevo las protagonistas al impedir que el paso del Preso y los dos de la Columna y Azotes y Nuestra Señora de la Caridad salieran de la iglesia de la Asunción y Ángeles. Al igual que la Esperanza desde la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y la Vera Cruz desde la iglesia de San Juan Bautista del Cerro. Tampoco salió Los Remedios.

POZOBLANCO

Regreso antes de tiempo

Con veinte minutos de retraso sobre la hora prevista, las ocho de la tarde, salía ayer a la calle de la iglesia de María Auxiliadora la Cofradía Salesiana del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura, eso sí, acortando el recorrido para evitar que la lluvia la sorprendiera en la calle. Finalmente sí les sorprendió y el paso del Cristo tuvo que iniciar el camino de regreso cuando había llegado a la Avenida Villanueva de Córdoba y la Virgen se volvió en la calle Santa Marta, muy próxima a su templo.

PRIEGO

Turnos de vela

La jornada del Jueves Santo arrancaba a mediodía con la celebración por la archicofradía de Nuestro Padre Jesús en la Columna de su Misa de la Cena del Señor, gracias a un privilegio papal. A última hora de la tarde, y tras un chaparrón minutos antes de la hora prevista para la salida, la junta de gobierno decidió, tras media hora, decretar la suspensión del desfile. Mientras los titulares de la archicofradía columnaria permanecían en el templo franciscano, la ermita de la Aurora, la iglesia de San Pedro, la ermita y el colegio de las Angustias acogían los turnos de vela en honor al Cristo de Ánimas, al Cristo Yacente, Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en su Descendimiento, respectivamente.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

El Nazareno

La Hermandad de Nuestra Padre Jesús Nazareno de Villanueva de Córdoba salió en la mañana de ayer desde la iglesia del Santo Hospital, si bien la junta de gobierno decidió acortar el recorrido debido a la previsión de lluvia. Numerosas personas presenciaron el paso del cortejo por las calles jarotas.

FUENTE OBEJUNA

Nazareno y Esperanza

A las diez de la noche dio comienzo en Fuente Obejuna la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza, titulares que estuvieron acompañados musicalmente por la banda municipal de música mellariense y por la de Los Blázquez. Esta cofradía se caracteriza por ser la única que cruza la parroquia, rezando sus hermanos mientras caminan en su interior y por llevar un grupo de mantillas que antecede a la Virgen. Este año se han reparado y bañado en plata la insignia del estandarte de la Esperanza y las jarras de sus andas.

BUJALANCE

La Vera Cruz decidió salir

La Semana Santa de Bujalance, declarada de Interés Turístico, vivió una jornada de Jueves Santo de incertidumbre. A pesar de lo inestable del tiempo, cientos de bujalanceños y visitantes venidos de fuera pudieron disfrutar de la Cofradía de la Vera Cruz, que recortó el recorrido de su estación de penitencia con sus cuatro imponentes pasos: la Santa Cruz, Jesús en la Oración del Huerto, Jesús Rescatado y Nuestra Señora de la Esperanza, acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores del Imperio Romano y la banda de Música Pedro Lavirgen.

En una abarrotada plaza de la Santa Cruz, se inició el desfile procesional de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto. Seguidamente a la salida de Jesús Rescatado se realizó la representación del Prendimiento. Finalmente, la impresionante salida de la Esperanza ante una gran expectación, ya que se sale a rodillas.

MONTORO

El Imperio Romano no desfiló

Ayer hicieron estación de penitencia en Montoro la cofradía de la Vera Cruz, con las imágenes de Jesús Orando en el Huerto, Señora de la Humildad, Ecce Homo y Nuestra Señora de los Afligidos, y la de la Flagelación. La primera salió de la iglesia de Santiago y la segunda de la del hospital de Jesús Nazareno. Ambas recortaron sus recorridos ante la amenaza de lluvia, pudiéndose ver dos procesiones cargadas de emotividad y sentimiento. No salió el Imperio Romano, aunque algunos soldados sí salieron por las calles con el atuendo típico.

PEDRO ABAD

El Prendimiento

En Pedro Abad tuvo lugar la escenificación del Prendimiento en la Plaza de Andalucía. Previamente los apóstoles celebraron la santa cena y el lavatorio a los feligreses se realizó en la iglesia.

EL CARPIO

El Prendimiento

En El Carpio la escenificación del Prendimiento está teniendo cada vez más fuerza escénica y emocional. La Centuria Romana de esta localidad ha aumentado sus miembros y su llegada a la plaza de Blas Infante con las antorchas en la mano es una escena sobrecogedora.

CASTRO DEL RÍO

Una hora en la calle

Apenas una hora estuvo en la calle la procesión de la Vera Cruz, la de más pasos de la localidad y que mayor acompañamiento musical lleva. La amenaza de lluvia llevó el desfile hasta el Llano de San Rafael, para volver, ante la llovizna, a la parroquia de la Asunción.

AGUILAR

Visita a los sagrarios bajo la lluvia

Aguilar, durante todo el día, los cielos acejelados mantuvieron intermitentes los anhelos de los fieles, que esperaban a Jesús del Calvario, a Nuestra Señora de los Remedios Coronada, a Nuestra Señora de la Esperanza, al Santísimo Cristo del Amor y a Nuestro Padre Jesús de la Humildad en las calles, pero no pudo ser. Las visitas a los sagrarios fueron bajo paraguas y la lluvia amenazó durante todo el día el Jueves Santo aguilarense, pero, tras atrasarse las salidas desde el Llano de la Cruz, con Jesús del Calvario y Nuestra Señora de los Remedios Coronada, desde la Iglesia de la Candelaria, con Nuestra Señora de la Esperanza y el Cristo del Amor y Nuestro Padre Jesús de la Humildad desde la parroquia del Soterraño, se decidió no salir. Continuas miradas hacia arriba, agua que levantaba rezos y nervios anidados por los preparativos durante todo un año acabaron con la resignación por no poder disfrutar de las diversas cofradías en las zonas más angostas del recorrido, ser parte de la petalá a la Virgen de los Remedios en el Llano alto; así como las paradas en la tribuna del Llanito de las Descalzas en su estación de penitencia.

LUQUE

La Veracruz tampoco salió

El Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores esperaron en la puerta de la ermita de San Bartolomé, hasta que la junta de gobierno decidió suspender la procesión.

FERNÁN NÚÑEZ

Jesús Caído

La procesión de Jesús Caído pudo salir por la mañana en Fernán Núñez, aunque aceleró algo su paso y se encerró antes de lo previsto ante la situación del tiempo. Por la noche, el desfile de la Virgen de los Dolores y el Cristo del Camino retrasó su salida aunque finalmente decidió hacer estación de penitencia.

DOÑA MENCÍA

Suspendidas

A las 00.00 horas del Jueves Santo se suspendió la procesión del Silencio con el Cristo del Calvario y María Santísima del Mayor Dolor de Doña Mencía debido a la lluvia. Y tampoco corrió mejor suerte por la tarde la hermandad del Amarrado de la Columna, que tuvo suspendió su estación de penitencia, así como la Virgen de Los Dolores. La lluvia hizo acto de presencia justo en los momentos de las salidas procesionales de ambos pasos.

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

El Nazareno de Pueblonuevo

Con más de una hora de retraso sobre la hora prevista salió en Pueblonuevo la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza de la parroquia Santa Bárbara, acompañados, el primer paso por la Banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno Los Sayones, de Pozoblanco, y el segundo paso por la Agrupación Musical Sebastián Valero, de Huelma. Por su parte, en el distrito de Peñarroya no salió la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia El Salvador y San Luis Beltrán.