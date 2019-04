Con el amor y el sentido común de la mujer

Las mujeres son las que, sobre todo en entornos desfavorecidos, mantienen el núcleo familiar, el entramado social y la solidaridad imprescindible. Por eso, en Palmeras, muchas mujeres son heroínas. Y por eso no es de extrañar que fuera en este barrio donde su hermandad marcó ayer un hito al incorporar a la primera capaz auxiliar de la Semana Santa: Gema Fernández, a la que Luis Manuel Maya le cedió la responsabilidad de sacar el paso desde la iglesia. Todo el barrio esperaba fuera. Y más que el barrio, como la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, que no escatimó elogios hacia los que significa esta cofradía en la zona. El cortejo, según lo previsto, no volvería de la Mezquita-Catedral, reduciendo a la mitad el más largo de los recorridos de la Semana Santa, de 6,07 kilómetros. Pero no hubo lugar a ello. Una hora después de la salida, y ante las previsiones meteorológicas, se decidió volver a Palmeras.