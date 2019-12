UGT denuncia cierre de centros de salud y de consultas por la "mala gestión" de Jesús Aguirre

El sector de salud y servicios sociosanitarios de UGT Córdoba ha denunciado hoy que la Consejería de Salud, a pesar de contar con 1.100 millones más de presupuesto para sanidad, tenga a los centros sanitarios “bajo mínimos en personal, con un 80% de bajas sin sustituir, como en los peores momentos de la crisis, lo que supone el reflejo de una mala gestión por parte de la consejería que dirige Jesús Aguirre”.

Así lo ha expuesto el responsable de este sector en este sindicato, José Juan Fernández, que ha indicado que, "un año más, todos los centros de salud de la capital cerrarán durante las Navidades por las tardes y se incrementará la demora para poder ser atendido en las consultas médicas y de enfermería por las mañanas y se saturarán las urgencias; los profesionales se verán obligados a hacer su trabajo y el de compañeros para que unos y otros puedan cogerse las vacaciones que les deben, ante la falta de sustituciones y la no cobertura de bajas; se cerrarán o habrá menos consultas de especialistas y se reducirán pruebas en los hospitales ante la falta de personal".

Fernández ha criticado que el consejero de Salud anunciara ayer que se va a contar en Andalucía con 2.617 profesionales de refuerzo para hacer frente al Plan de Alta Frecuentación, que activa la Junta siempre en diciembre ante el progresivo aumento de la gripe y las patologías respiratorias propias de estas fechas, “porque realmente no se están dando esas contrataciones, en una época en la que más pacientes acuden a los centros sanitarios y en un periodo del año en el que muchos profesionales se toman vacaciones”.

José Juan Fernández ha lamentado que “ni siquiera ha crecido la dotación de personal por parte de la Junta para la campaña de vacunación de la gripe, a pesar del interés del Gobierno andaluz por reforzar esta prevención”.

Este representante de UGT Córdoba ha desmentido los datos aportados por Salud, ya que “lo cierto es que faltan médicos y enfermeras en todos los centros de salud de la provincia, en los hospitales y también personal des categorías sanitarias o no sanitarias, como celadores en el Hospital Provincial, o facultativos en Urgencias del hospital Reina Sofía, servicio en el que se está intimidando a médicas, que tienen solicitada reducción de jornada, para que trabajen al 100%, aún teniendo contrato al 66%, con el objetivo de no tener que contratar las horas que ellas solicitan no ejercer por el cuidado de sus hijos”.