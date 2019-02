El Sindicato Médico denuncia obstáculos para votar en las elecciones del SAS

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado los "obstáculos" que están sufriendo algunos especialistas médicos para votar hoy en el hospital Reina Sofía, con motivo del desarrollo de las elecciones fijadas hoy para elegir a los representantes de los trabajadores en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba.

Según el secretario del SMA en Córdoba, José Luis Navas, había un acuerdo firmado para estos comicios materializado en una guía, entre el SAS y los sindicatos sanitarios, para que los profesionales pudieran votar en el centro donde el día de las elecciones estuvieran desarrollando su trabajo, independientemente de que estuvieran censados en otra mesa, ya que es algo habitual que determinados médicos se desplacen cada día a un centro, teniendo en cuenta que el Reina Sofía cuenta con varios edificios asistenciales.

Las elecciones que desde las 7.00 horas y hasta las 23.00 horas se están celebrando hoy en los centros de salud y hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba, permitirán elegir a un total de 117 delegados. Podrán emitir su sufragio más de 9.600 profesionales.

“Tenemos constancia de que en esta mañana a al menos entre 15 o 20 facultativos no les han permitido votar donde están ejerciendo hoy porque estaban censados en otra mesa. Esto puede suponer una pérdida significativa de votos porque el profesional debería poder emitir su voto durante su jornada laboral, no después de terminarla. Nos hemos quejado a los presidentes de mesa y a los respectivos asesores de la administración, que son los que están impidiendo estos votos, a pesar del acuerdo que existía con el SAS”, explica.

“Si un médico ayer estuvo ayer trabajando en el Reina Sofía, hoy está en Los Morales y mañana en el Carlos Castilla del Pino debería poder votar hoy donde esté trabajando, no donde estuviera censado, ya que es habitual que hasta unos días antes los médicos no sepan dónde les va a tocar trabajar. Es tan sencillo como hacer una llamada telefónica para comprobar que el profesional no está ese día trabajando en el centro que acoge la mesa donde estaba censado y que sí está ejerciendo donde quiere emitir su voto. Muchos profesionales no han votado por correo porque sabían que se había llegado a este acuerdo que ahora se está incumpliendo”, critica José Luis Navas.

Por otro lado, el Sindicato Médico señala que en atención primaria no ha habido incidencias reseñables por el momento, salvo que faltaban papeletas de todos los sindicatos en el centro de salud de Posadas.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA

Por su parte, UGT lamenta que no se haya resuelto a día de hoy la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por este sindicato, CSIF y SMA por las posibles irregularidades en el voto por correo en estos comicios. “A pesar de que la denuncia ha sido admitida a trámite y se han abierto diligencias previas no ha habido pronunciamiento a día de hoy por parte de la Fiscalía de Córdoba, como si ha ocurrido en Jaén, provincia en la que un laudo arbitral ha declarado la nulidad de las solicitudes de voto por correo intervenidas por el personal de empresa ajeno a la mesa coordinadora”, expone José Juan Fernández.

Antes de las elecciones sanitarias, UGT, Sindicato Médico y CSIF habían denunciado ante la Fiscalía determinadas “irregularidades" observadas en la tramitación del voto por correo que se ha llevado a cabo en las elecciones sindicales del SAS, sobre todo, en el ámbito del hospital Reina Sofía y el área de gestión sanitaria sur.