San Juan de Dios logra un hito al salvar a una mujer de 82 años con cáncer de ovario

Salud Moreno Sanmatías, de 82 años, asegura que «lo tenía que intentar todo» cuando en el hospital San Juan de Dios de Córdoba le plantearon someterse a una compleja cirugía, debido a un cáncer de ovario avanzado y extendido por su cavidad abdominal. Salud perdió hace tiempo a su marido y a un hermano por sendos cánceres, pero sus dos hijos y tres nietos son su fuerza. «Mi diagnóstico era muy malo, pero el apoyo de mi familia y el cariño de los médicos me han ayudado muchísimo», relata. Cristóbal Muñoz Casares, cirujano de este hospital y responsable de la operación, explica que a Salud se le practicó una cirugía citorreductora con procedimientos de peritonectomía y que contempla la aplicación de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Esta cirugía conlleva la aplicación de quimioterapia a elevada temperatura en la membrana (peritoneo) que reviste la cavidad abdominal al mismo tiempo que se extirpan el tumor o tumores en el quirófano. El hospital San Juan de Dios de Córdoba es ahora mismo el primer centro hospitalario de España que ostenta el logro de haber dejado libre de este cáncer a la paciente de más edad, a Salud, que tiene 82 años. Esto demuestra, resalta Muñoz Casares, que «San Juan de Dios cuenta con infraestructura, capacitación y tecnología para ser un referente para el tratamiento de cánceres avanzados y con un equipo único de profesionales».

ANTERIOR RÉCORD / El hospital español que ostentaba antes el récord de edad era el Reina Sofía, con una cirugía practicada también por Muñoz Casares a una enferma de 81 años. Según este cirujano, el Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal (Gecop) ha publicado en una relevante revista científica que de los diez hospitales de España con experiencia en este tipo de pacientes existe un grupo de 85 personas (de 75 a 81 años), que fueron intervenidos de carcinomatosis peritoneal con este procedimiento quirúrgico, pero ninguno alcanzaba la edad de Salud Moreno.

Muñoz Casares explica que los protocolos internacionales suelen límitar el uso de esta cirugía hasta los 70 o 75 años y, salvo excepciones muy concretas, se utiliza en personas de más de esa edad. Por eso, en un primer momento, este cirujano, cuando recibió en su consulta a Salud, derivada por el oncólogo Juan de la Haba para que valorase si operarla, pensó que debía explicar a esta mujer que la operación no estaba indicada en su caso. Juan de la Haba recuerda que esta paciente, de Castro del Río, llegó a su consulta con un carcinoma de ovario avanzado, enfermedad que hasta hace poco tiempo tenía un abordaje muy limitado y un pronóstico no demasiado positivo.

Salud, junto al cirujano Cristóbal Muñoz y el oncólogo médico Juan de la haba, en San Juan de Dios. CÓRDOBA

VITALIDAD / «La peritonectomía con aplicación de quimioterapia intraoperatoria en principio no estaba indicada para ella, sino para pacientes más jóvenes, pero Salud era una paciente realmente especial, tenía mucho ánimo, una mentalidad joven, apoyo familiar y una edad biológica, de unos 70 años, inferior a la cronológica (82). Además, durante los casi seis meses de quimioterapia no había sufrido alteraciones biológicas. A pesar de ello, se le explicó que la operación tenía una alta complejidad», expone De la Haba. Al constatar estos puntos a favor de la paciente, el equipo quirúrgico de Muñoz Casares (contando con el respaldo del doctor De la Haba, el consentimiento de la paciente y de su familia) decidió asumir el reto de intervenir a Salud, porque no hacerlo era impedir sus opciones de curación y reducir el abordaje a un tratamiento paliativo. «Esta paciente me dijo que su madre falleció a los 93 años y su abuela también muy mayor, que se sentía bien y con muchas ganas de luchar, así que quería seguir adelante», cuenta Cristóbal Muñoz.

La operación, realizada el 16 de febrero, duró unas diez horas y, aunque la enfermedad estaba muy extendida, la cirugía cumplió su objetivo. La paciente solo estuvo 12 días ingresada. Muñoz Casares añade que los resultados de anatomía patológica muestran que la quimioterapia había hecho su efecto, pero que la cirugía era necesaria, «porque, si no la hubiéramos intervenido, el cáncer habría seguido progresando». Este cirujano entiende que «este logro es el resultado conjunto del diagnóstico inicial de un oncólogo que cree en las posibilidades de curación de su paciente; de la precisa labor de un equipo quirúrgico (compuesto por cirujanos, instrumentistas, anestesistas, entre otros profesionales) y de los cuidados de intensivistas y profesionales de enfermería de la UCI y planta. Que Salud se encuentre bien como ahora es para felicitar a todos estos profesionales».

EL BALANCE / El hospital San Juan de Dios ha efectuado con resultados positivos esta cirugía en casi un centenar de pacientes con similar patología a la de Salud, pero inferior edad. «Es una mujer libre de enfermedad, a la que someteremos a una vigilancia estrecha y que pasará sus revisiones», concluye Juan de la Haba.

Salud Moreno, la protagonista de esta historia con final feliz, se muestra encantada con los doctores y con el resto de equipo que la ha atendido en el hospital San Juan de Dios. «Fue comenzar con la quimioterapia por indicación del doctor De la Haba, que me sacaran también líquido del vientre y ya me cambió la cara. Las primeras veces que fui al hospital tenía cara de calavera, pero después ya era un rostro normal. Cuando el doctor Muñoz Casares me explicó la operación, me pareció un poco complicada, pero decidí seguir adelante», apunta Salud, cuyo nombre, aspecto y actitud son símbolos de la esperanza contra el cáncer.