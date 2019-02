Respaldo sindical a un tercer punto de urgencias en avenida de América

Los sindicatos Satse, CSIF, SMA, CCOO y UGT respaldaron ayer la posibilidad sugerida por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una entrevista a este diario, de recuperar las urgencias extrahospitalarias de avenida de América, aprovechando que en unos meses se trasladará a este edificio el centro de salud de Colón tras una importante obra de adaptación. Las urgencias de Avenida de América dejaron de funcionar en junio del 2013 cuando abrió el centro de especialidades Castilla del Pino, que es el que desde entonces presta las urgencias extrahospitalarias en Córdoba, junto con el Sector Sur.

Satse y SMA se mostraron a favor de recuperar avenida de América como tercer punto de urgencias extrahospitalarias para Córdoba y que se ponga en marcha además un cuarto punto de asistencia urgente en la zona de Fuensanta o Levante, como había venido planteando el PP cuando estaba en la oposición, ya que sostienen ambos sindicatos que, solo con la creación de más puntos de urgencias extrahospitalarias y reforzando la atención primaria, se podrá aliviar la carga asistencial del hospital Reina Sofía».

Por su parte, María Maestre, de CSIF, apostó también por el incremento de puntos de urgencias extrashospitalarias para mejorar la atención urgente en el Reina Sofía y precisó que, si vuelve a prestarse esa asistencia en el centro de avenida de América si así la Junta lo viera conveniente, debería contar con personal suficiente, no mover la plantilla de un centro para atender otro. Maestre demandó además otro punto más de urgencias extrahospitalarias para Carlos III, ya que allí reside mucha población mayor. En esa línea, el secretario de salud de UGT, José Juan Fernández, expuso que un tercer punto de urgencias sería útil en avenida de América, siempre que esté dotado con personal y cuente con el espacio adecuado en el edificio reformado, con accesos para la llegada de pacientes y vehículos. Además, Fernández planteó que hacen falta a su vez otros puntos de urgencias en las zonas de Carlos III y Fuensanta. Por otro lado, UGT demandó al consejero que, habló también de reducir la lista de espera, que lo haga mediante medios públicos y no con más conciertos con la sanidad privada. Finalmente, el secretario general de sanidad de CCOO, José Damas, recalcó, que en el caso de que Salud decidan reabrir las urgencias en avenida de América, debería contar con personal propio (no restarlo a otros centros), equipo de rayos y laboratorio, para dar una respuesta completa. Al margen de esta propuesta, Damas opinó que sería más necesario implantar estas urgencias extrahospitalarias por Carlos III y Fuensanta, pues son las zonas más alejadas de los actuales puntos (Sector Sur y Castilla del Pino) y del Reina Sofía. H