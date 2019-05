El Reina Sofía extirpa a través de la nariz un tumor ubicado dentro del cráneo

El hospital Reina Sofía ha extirpado con éxito por primera vez un tumor que se encontraba completamente ubicado dentro del cráneo, realizando esta intervención quirúrgica a través de la nariz. El responsable de neurocirugía del complejo sanitario cordobés, Juan Solivera, explica que esta unidad posee una amplia experiencia en cirugía de tumores cerebrales mediante craneotomía (cirugía abierta que permite acceder al cerebro a través del cráneo y con la que en el Reina Sofía se intervienen unos 150 o 200 tumores al año).

En el 2016 el Reina Sofía introdujo los abordajes endoscópicos endonasales extendidos, incluidos los abordajes endonasales a la base del cráneo anterior (operar en el cerebro a través de la nariz), los cuales, según Solivera, están permitiendo tratar casos cada vez más complejos y reducir las complicaciones que puedan ocasionar estas cirugías, ya que se evitan las incisiones en la cabeza y retraer el cráneo. Desde el 2016 a la actualidad más de 80 pacientes se han beneficiado de este avance, que utiliza técnicas de navegación quirúrgica que el doctor Solivera y el especialista en otorrinolaringología del Reina Sofía Juan Aguilar aprendieron en el hospital oncológico The James en Ohio (Estados Unidos).

SIN SECUELAS / En el caso de Olga Saguillo, vecina de Posadas, a través de su nariz se ha logrado por primera vez extirpar un tumor que presentaba esta paciente en la base anterior del cráneo. Era un tumor benigno de la meninge cerebral (cubiertas del cerebro). «Si hubiéramos extirpado el tumor a través de una craneotomía tendríamos que haber manipulado los lóbulos frontales del cerebro con riesgo de secuelas cognitivas o trastornos de la personalidad. Gracias a este abordaje hemos podido quitar el tumor a través de su base de implantación, por la parte inferior del cráneo, sin tener que separar el cerebro para llegar al mismo, curando de este modo a la paciente». Al tratarse de un tumor benigno y haberlo podido extirpar completamente la paciente no necesita tratamiento adicional (quimioterapia o radioterapia) y lo único que tiene indicado son antibióticos y medicamentos habituales para evitar las infecciones.

El día anterior de ser intervenida Olga cumplió 46 años ya ingresada en el Reina Sofía, centro en el que siente que ha vuelto a nacer después de haberse sometido con éxito a esta operación. El 23 de abril fue intervenida durante unas diez horas, bajo la coordinación de Juan Solivera y Juan Aguilar. La operación estaba programada para una mayor duración, pero se acabó antes de lo previsto gracias a la buena coordinación del equipo y la experiencia previa. Solivera resalta que esta técnica «creemos que solo se ha efectuado en Sevilla a nivel andaluz y requiere de un equipo muy especializado de otorrinolaringología y neurocirugía, con experiencia en el tratamiento de la patología de la base del cráneo».

Esta paciente llevaba año y medio encontrándose mal, sufriendo jaquecas prácticamente diarias, vértigos, cambios de humor, alteraciones en el habla. Además, desde hace casi medio año había perdido el olfato. Su médico de cabecera lo achacó en un principio al hecho de que, debido a que por su profesión hacía uso de productos de limpieza con olores fuertes, pues eso le podía estar afectando, pero una resonancia que le hicieron en el Reina Sofía confirmó la existencia del tumor.

RÁPIDA ACTUACIÓN / El jefe de neurocirugía le confirmó que el tumor había dañado un nervio entero, el relacionado con el olfato. «Todo ha sido muy rápido. En mes y medio me programaron y realizaron la intervención. Me tuvieron que quitar el nervio del olfato porque ya lo tenía perdido, pero han evitado que el tumor pudiera perjudicarme la vista o el movimiento. El doctor Solivera me advirtió que la operación era muy compleja y que la recuperación iba a ser larga y difícil, que iba a estar cuatro días sin poder abrir los ojos, pero lo hice desde el primer día. No esperaban que pudiera reaccionar bien tan pronto. Cinco días después recibí el alta y ya estaba en mi casa. Me siento muy agradecida a todo el equipo que me ha tratado», cuenta esta paciente. «Los doctores que me han operado, además de ser buenos médicos son excelentes personas. También el equipo de enfermería», añade.

Olga es madre de dos hijas y un hijo, de 25, 24 y 11 años. Su recuperación podrá necesitar de unos meses y poco a poco podrá incorporarse a actividades cotidianas, esperándose una excelente recuperación. Al llevar ni dos semanas operada, aún no puede andar mucho, ni agachar la cabeza, pero Olga tiene mucha voluntad y el apoyo de su familia.

CONSERVAR EL PELO / A pesar de la complejidad de la operación que le han practicado y el interminable número de grapas que Olga tiene actualmente de oreja a oreja, ha podido conservar su pelo, algo que agradece también. «Para obtener el colgajo del pericráneo (tejido vascularizado que recubre el cráneo y que nos sirve para el sellado de la base anterior tras la intervención y así evitar una fístula), es necesario realizar una incisión en el cuero cabelludo. Gracias a que evitamos rasurar el pelo y realizamos la incisión en zig-zag, mejoramos mucho la recuperación estética de la paciente, que al poco tiempo recuperará su aspecto normal», expone Juan Solivera.

El equipo de profesionales que intervino a Olga Saguillo, además de estar integrado por los doctores Solivera y Aguilar, incluyó a María Sevilla, Marina Fuentes-Guerra y José Luis Ariza (anestesistas); Sonia Álvarez, María José Álvarez, Elena Luna, Encarnación Camarasaltas y Ana María Vargas (enfermeras) y los residentes Marta Guzmán (neurocirugía) y Covadonga Suárez (otorrinolaringología).