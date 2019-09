Recaudan más de 1.300 euros para la campaña #LuchemosConMartina en Cabalcor

Durante el pasado fin de semana, dentro de la 17 edición de la Feria del Caballo de Córdoba (Cabalcor), la familia de la pequeña niña cordobesa Martina, diagnosticada de una enfermedad rara llamada Smard1 (atrofia muscular espinal con distress respiratorio), ha logrado recaudar más de 1.300 euros para la campaña #LuchemosConMartina, que están impulsando con el objetivo de que se investiguen patologías menos frecuentes como la que sufre su hija.

Gabriel Jurado, padre de Martina, agradece la solidaridad de los cordobeses, que han hecho posible que se recaude ese dinero, ya que es un nuevo empujón para estar más cerca de una investigación que ayude a mejorar la calidad de vida o incluso la curación de su hija y la de otros enfermos con similar enfermedad.

En Caballerizas Reales el club deportivo We Can Be Heroes Córdoba, que está apoyando la causa de la familia de Martina desde el primer momento, ha contado con un stand, desde el que se han vendido diferentes artículos solidarios para recaudar el dinero antes citado.

José Coleto, integrante de We Can Be Heroes, agradeció el gesto de los organizadores, “que refleja la generosidad tanto de sus impulsores como de todas las personas que se han pasado a visitarnos y colaborar con el merchandising de #LuchemosConMartina. Una vez más se ha demostrado que nuestra ciudad y sus ciudadanos son grandes héroes”.

El presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, también se pasó por el stand y mostró su compromiso social con esta iniciativa e hizo patente el apoyo de la institución a la que representa a la citada causa solidaria.