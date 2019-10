Recaudados más de 4.000 euros con el senderismo solidario de la campaña #LuchemosConMartina

El club deportivo We Can Be Heroes Córdoba ha dado a conocer la recaudación de la marcha solidaria nocturna de senderismo que el pasado 7 de septiembre se celebró en Córdoba para recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras, como la que padece la pequeña niña cordobesa Martina.

Esta campaña de recaudación #LuchemosConMartina, ha sido impulsada por sus padres, para hacer posible que exista una investigación que ayude a su hija, que sufre una patología rara llamada Smard-1 (atrofia muscular espinal –AME-).

En total, pudieron recabarse 4.013,56 euros, después de que se inscribieran en esta marcha unas 600 personas de todas las edades, más el dinero conseguido en los sorteos de regalos, tómbola de juguetes cedidos por El Corte Inglés, la barra solidaria con bocatas y bebida y otras muchas actividades, informa We Can Be Heroes Córdoba.

Esta marcha solidaria nocturna partió del El Corte Inglés en Córdoba, que propuso a We Can Be Heroes la organización del evento y su actuación como colaboradores habituales de eventos deportivos solidarios. La iniciativa fue respaldada a su vez por el Club Deportivo Mezquita Trial, Eventcor, Okeymas, las hermanas Langa y una larga lista de entidades solidarias.

We Can Be Heroes destaca que para la familia de Martina el apoyo económico que están recibiendo está siendo muy importante y se sienten muy agradecidos. Además, valoran especialmente el respaldo moral que continuamente le está brindando la sociedad cordobesa.