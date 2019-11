El nuevo hospital de Oncología Médica del Reina Sofía comienza a recibir pacientes

El nuevo hospital de día de Oncología Médica del Reina Sofía ha comenzado hoy a atender a los primeros pacientes, en un nuevo espacio en el hospital Provincial, que triplica el emplazamiento anterior donde se prestaba este servicio. A lo largo del día de hoy el Reina Sofía estima que más de 80 personas recibirán su tratamiento en las nuevas dependencias, que cuentan con 800 metros cuadrados, frente a los 280 metros del anterior hospital de día.

Miguel Onetti, de Fuente Palmera, y Miguel de la Rosa, de Linares (Jaén) son dos de los pacientes a los que les tocaba tratamiento hoy y que han podido estrenar estas nuevas instalaciones. Miguel Onetti, de 64 años, que es paciente del oncólogo médico Isidoro Barneto, está recibiendo un tratamiento de quimioterapia debido a un cáncer de pulmón. Lleva un año acudiendo al hospital de día cada 15 días para recibir esta medicación y, por ahora, asegura que lo está tolerando bien. Su hija ha podido permanecer junto a él durante la hora que ha tardado este paciente en recibir el tratamiento, ya que cada puesto permite la posibilidad de que el usuario esté acompañado al disponerse ahora de más espacio.

Por su parte, Miguel de la Rosa, que está afrontando un cáncer de colon, valora también las mejoras del nuevo hospital de día oncológico, pues cada puesto cuenta con una silla para el acompañante, el sillón para el tratamiento es más cómodo y amplio y se dispone además de una mesilla-taquilla para guardar las pertenencias y no tener que dejarlas en el suelo. Este paciente se encuentra muy agradecido con el funcionamiento de la sanidad pública y, en particular, del hospital Reina Sofía. Miguel lleva un año recibiendo tratamiento de quimioterapia en el hospital de día. Hoy ha pasado primero consulta con el jefe de Oncología Médica del Reina Sofía, Enrique Aranda, y, al ser de fuera de la provincia de Córdoba, después ha podido ponerse en el mismo día el tratamiento (que en su caso es de dos horas y se le administra cada 15 días) para no tener que venir mañana otra vez desde Linares.

Más puestos de tratamiento

El incremento de espacio del hospital de día de Oncología Médica ha permitido también aumentar el número de puestos destinados a tratamiento en 12 más (de 24 se pasa a 36), lo que permitirá dar respuesta al incremento de la prevalencia del cáncer que se está registrando durante los últimos años y que se traduce, en el hospital Reina Sofía, en el diagnóstico de 2.600 nuevos casos de cáncer al año.

A este incremento en el diagnóstico se suma el aumento en la esperanza de vida, gracias a los avances técnicos y farmacológicos, por lo que cada vez son más los pacientes que necesitan tratamiento, lo que hace necesario que las infraestructuras crezcan a este ritmo. En total, la Unidad de Oncología administra unos 14.000 tratamientos al año, de los que el 40% tienen una duración superior a dos horas.

La práctica totalidad de los pacientes con cáncer que pasan por el hospital de día reciben quimioterapia, tratamiento consistente en la administración de fármacos para destruir las células neoplásicas. Otra terapéutica frecuente en estos enfermos es la bioterapia, a base de fármacos que actúan contra nuevas dianas terapéuticas (anticuerpos monoclonales, antiangiogénicos e inmunoterapia, principalmente) que frenan el desarrollo y proliferación de las células tumorales. Además, se administran tratamientos de soporte como los antieméticos, eritropoyetina y clodronato para la afectación ósea, entre otros fármacos.

Humanización

Además de poder estar acompañados durante el tratamiento, el nuevo hospital de día recibe luz natural y tiene una entrada independiente, con salas de espera amplias y luminosas. Estos cambios permiten ofrecer a los pacientes y familiares una atención más cálida, humanizada y más personalizada.

Además, el nuevo hospital de día de oncología cuenta con nuevo equipamiento, zonas comunes más amplias y diferenciadas, lo que fomenta la intimidad del paciente, ya que se establecen flujos diferenciados entre las zonas de espera y tratamiento.

El nuevo hospital dispone de 6 módulos (con 6 sillones cada uno de ellos y la posibilidad de convertirse en camas) comunicados entre sí por un pasillo y compartirán -en la zona central- un puesto de control de Enfermería, el área de Farmacia (de dispensación y preparación de medicación) y una zona de almacenamiento. Esta nueva distribución permite incrementar la seguridad del paciente, mayor control de los tratamientos y personalización de la atención.