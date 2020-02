Isabel Bruño: "Es una cosa muy grande poder respirar, ir a la playa o al parque con mis nietos"

La paciente malagueña Isabel Bruño, de 60 años, se ha mostrado este martes "muy emocionada" por haber recibido un trasplante pulmonar, gracias a la “gente que dona, a las familias, al equipo de trasplante pulmonar del hospital Reina Sofía, a la UCI, mi agradecimiento inmenso a todos los que han hecho posible que yo esté aquí”. Bruño ha sido la primera paciente que se ha beneficiado en el hospital Reina Sofía y en Andalucía del uso de la técnica ex vivo, que permite recuperar pulmones dañados que en principio no eran válidos para el trasplante o para "dejar en paréntesis" el tiempo de isquemia, ya que los pulmones son órganos especialmente frágiles.

“Es una cosa tan grande poder respirar, ir a la playa, al cine, a cualquier lugar, al parque con mis nietos. Cuando estás en lista de esperas es una lucha diaria y estás preguntándote cuándo será el día que voy a recibir la llamada, luego piensas será el órgano válido para mí y dices cómo voy a perder esta oportunidad tan grande. No hay palabras para describir lo que yo sentí el 27 de febrero cuando me llamaron desde el Reina Sofía, el trasplante fue el 28 de enero, el día de los santos inocentes, ese día me tocaba a mí”, ha contado Isabel, que ha sido trasplantada del pulmón izquierdo.

Esta paciente padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfisema pulmonar. Hasta que su situación empeoró en el año 2017, ella trabajaba como auxiliar de enfermería en urgencias. "La vida me ha cambiado muchísimo, por el hecho de no tener que estar conectada al oxígeno. Ya mismo hará un mes que estoy trasplantada, yendo paso a paso y avanzando adecuadamente. Donar es dar vida y hay muchas personas que necesitan esa donación. Cuando la vida se está apagando es como el fuego, que cuando se apagan apenas quedan los rescoldos, y cuando te hacen la donación el fuego vuelve a estar fuerte. La donación es recibir esa vida que necesitas, esa persona te ha regalado la vida”, ha añadido.