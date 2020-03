Investigadores de la UCO demuestran la resistencia a la salmonela del aceite esencial de orégano

El equipo de investigación 'Diagnóstico y control de enfermedades animales' de la Universidad de Córdoba (UCO) ha demostrado en ensayos de laboratorio el alto potencial del aceite esencial de orégano para controlar infecciones provocadas por bacterias resistentes a tratamientos basados en antibióticos tradicionales, como la salmonela.

Según ha indicado la Fundación Descubre en una nota, en sus análisis, han probado que esta sustancia natural tiene actividad antimicrobiana y que las cepas "no parecen generar resistencia por mutación", por lo que "podría ser una buena alternativa a los antibióticos en el control de esta infección".

Para demostrar los resultados obtenidos en este estudio, titulado 'Reduced Susceptibility of Salmonella Typhimurium Strains to Oregano Essential Oil and Enrofloxacin: An In Vitro Assay' y publicado en la revista 'Foodborne Pathogens and Disease', los investigadores probaron cuatro cepas de Salmonella Typhimurium de tipo salvaje, aisladas de animales infectados y casos clínicos.

En el laboratorio, los expertos introdujeron las cepas en placas que contenían diferentes concentraciones de aceite esencial de orégano con el fin de determinar la concentración capaz de evitar la proliferación de cepas resistentes aparecidas por mutación genética.

"Estudios previos que hemos realizado destacan el elevado potencial de los aceites esenciales de canela, clavo, tomillo rojo y común y orégano frente a las enterobacterias, que forman parte de la flora intestinal normal de los humanos y otros muchos animales", ha explicado la directora de este trabajo, Belén Huerta, quien ha agregado que "concretamente, el de orégano presenta una gran actividad inhibitoria y bactericida, razón por la cual fue elegido para realizar estos ensayos".

Además de determinar el potencial de este aceite esencial para su uso en el control de la infección por salmonela en los animales, analizaron la respuesta de las bacterias a la enrofloxacina, un antibiótico frente al que esta bacteria puede hacerse resistente por mutación.

Tras usarlo en el ensayo para comparar con el aceite de orégano, comprobaron que, pese a no aparecer ningún tipo de mutación, las bacterias sí se hacían más resistentes y, por tanto, había que subir la concentración de antibiótico para combatirlas.

"La salmonela tiene una gran capacidad mutante y cuando se multiplica, a veces por azar sufre cambios. Cuando la alteración se produce en los genes de resistencia a las fluoroquinolonas, antibióticos sintéticos con efecto microbiano, la bacteria resiste frente a la dosis habitual de antibiótico y se produce lo que llamamos fracaso terapéutico", ha dicho la investigadora.

"Ventaja frente a los antibióticos"

Asimismo, Huerta ha resaltado que "en nuestro estudio, el primero de estas características, observamos que frente al aceite de orégano los microbios no modifican su susceptibilidad", lo que "significa que no se vuelven resistentes, una ventaja frente a los antibióticos".

Con estos resultados, los científicos continúan evaluando las propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales y su aplicación en otras bacterias.

"Estas sustancias comenzaron a estudiarse como una posible alternativa para el control de las infecciones por bacterias multirresistentes hace más de 20 años y tras la prohibición de antibióticos para promover el crecimiento de animales. Además, los aceites esenciales están aprobados para su uso como aditivos alimentarios, ha matizado la investigadora de la UCO.

Este estudio, financiado con fondos del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) de la Junta de Andalucía, se suma a otras investigaciones en las que este equipo lleva cuatro años trabajando y que se centran en valorar la actividad antimicrobiana de varios aceites esenciales frente a 85 cepas de 28 variedades diferentes de Salmonella enterica, así como probar si existe un efecto sinérgico con antibióticos de uso habitual en sanidad animal para reducir las dosis de administración y otros posibles efectos adversos.