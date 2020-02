Inmaculada Salcedo: «Estamos alerta para afrontar la evolución del coronavirus»

La doctora Inmaculada Salcedo, responsable del servicio de Medicina Preventiva del hospital Reina Sofía, lleva un mes como portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta. En todo este tiempo ha ido siguiendo al minuto la expansión del coronavirus desde China hasta llegar a Europa.

-¿La población andaluza puede seguir estando tranquila ante la confirmación de los tres primeros casos de coronavirus en España, en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid? ¿Llegará a confirmarse algún caso a Andalucía?

-Como llegar puede que llegue, pero se está trabajando de forma muy coordinada en España, como se ha visto en la última reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades.

-¿Están los profesionales sanitarios andaluces preparados para la confirmación de un posible primer caso en Andalucía?

-Sí. Se han diseñado circuitos de trabajo y preparados estamos. Estamos alerta y trabajando sin descanso para afrontar cómo evoluciona el coronavirus en los países donde están apareciendo casos, en conexión con Sanidad.

-¿Cómo fue el primer contagio del coronavirus en Italia?

-Se habla de una persona que había estado con alguien en contacto en China. Exactamente no le puedo precisar el dato porque no lo tenemos. Pero sí se está estudiando la cadena de transmisión. En España se está aislando cualquier caso de sospecha. Lo importante es que no se nos escape ningún posible caso y confiar en las autoridades sanitarias porque contamos con circuitos para que esto no ocurra.

-¿Qué síntomas caracterizan al coronavirus?

-Es una enfermedad que tiene menos mortalidad que otros coronavirus, que se dieron en brotes epidemiológicos anteriores. Tenemos que estar alerta ante un posible cuadro respiratorio similar a una gripe o a un catarro de vías altas más profundo. El antecedente epidemiológico hasta esta mañana (por ayer) es haber viajado a China en los últimos 14 días y haber tenido un cuadro respiratorio grave o haber procedido de la provincia china donde se originó el virus y no tener un cuadro respiratorio tan grave o ser el contacto de alguien que se haya contagiado. El que haya venido de esos lugares y se encuentre con un cuadro respiraratorio compatible, si es leve, se debe quedar aislado en domicilio, tratándose como si fuera una gripe o como un proceso respiratorio de vías altas. Y si es grave debe acudir a Urgencias, pero poniendo en conocimiento de las autoridades de salud pública el antecedente epidemiológico, para que estemos preparados y cuando acuda esta persona a un centro sanitario tengamos las medidas preventivas adecuadas y no contagie al resto de pacientes que vaya a ese centro. Esta tarde (por ayer tarde) el Ministerio ha ampliado el protocolo de estudio de pacientes con síntomas de enfermedad respiratoria que hayan estado, además de en China, en Italia (Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña y Véneto) Japón, Irán, Corea del Sur o Singapur.

-Se están agotado las mascarillas. ¿Qué valoración le merece?

-La mascarilla es una medida de barrera importante, sobre todo para los profesionales sanitarios, pero lo más importante es la higiene de manos.

-¿Sería recomendable un cierre de fronteras?

-Como comentaba el responsable de alertas del Ministerio de Sanidad, esa medida no repercute en la aparición o no de nuevos casos, solo en el caso de China, que han sido muchos. Es mejor prevenir y controlar los contactos de casos que procedan de las zonas de riesgo.

-El flujo de personas entre España e Italia es continuo y muy intenso. ¿Qué deben hacer esas personas cuando vuelven a España?

-Si han estado en ciudades cuarentenables del norte de Italia pues serán sometidos a controles portuarios y aeroportuarios. Y cuando vuelvan a España, por ejemplo, estudiantes o docentes que han estado de intercambio o de Erasmus, si se observan algún síntoma (fiebre, malestar general), deben consultar con su médico de familia, quedarse en el ámbito domiciliario recuperándose como cualquier otro proceso respiratorio. Se le hace la encuesta epidemiológica, en colaboración con Salud Pública, y se comprueba si hay sospecha del coronavirus o no.