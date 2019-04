Un foro resalta la labor de asociaciones con distintas discapacidades

El salón de actos de Fepamic ha acogido hoy el inicio de los actos correspondientes a la novena edición del Foro Discapacidad y Sociedad, que organizan distintas entidades que trabajan por las personas con capacidades distintas en la capital cordobesa, para dar a conocer la intensa labor que desarrollan a lo largo del año. De lunes a jueves deporte, concienciación sobre el medio ambiente, magia y cocina serán algunas de las actividades impulsadas dentro de este foro. El programa se realizará en las instalaciones de Acpacys,Fepamic y Down Córdoba.

La presidenta de Acpacys, Rafaela Chounavelle, expuso que este foro “es un espacio de convivencia y comunicación entre las diferentes entidades del tercer sector, entre las que nos encontramos a Fepamic, Acpacys, Acopinb, Autismo Córdoba, Down Córdoba, Acoda, Acofi y SFC, Acodah y Apdicor”. Chounavelle precisó que entre las actividades que se van a desarrollar toda esta semana con usuarios de estas entidades están aprender a elaborar un salmorejo, con la ayuda del cocinero Matías Vega, de la cofradía del Salmorejo de Córdoba; exhibiciones de boccia y de zumba inclusiva; la visita de los jugadores del Córdoba CF; una mesa informativa con Ecologistas en Acción para ver cómo lograr una ciudad más sostenible y el jueves una actuación de magia pondrá el broche final. Al cierre de esta edición la presidencia del foro pasará de Acpacys a Down Córdoba.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, que participó en la inauguración del foro, felicitó a Acpacys por su 40 aniversario y agradeció su labor, además de hacer saber a las las entidades que forman parte de este foro que recuerden que “tienen a la Junta de Andalucía y al resto de administraciones a un máximo aliado para desarrollar sus actividades”.

En similar línea, la vicepresidenta primera de la Diputación, Felisa Cañete, resaltó que la Diputación apoya a través de programas el avance de estas asociaciones.

Cerró la inauguración la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, expuso que estas asociaciones contribuyen a que las políticas municipales que se llevan a cabo desde el Consistorio cordobés tengan en cuenta sus necesidades, para garantizar la igualdad y la equidad. La alcaldesa incidió en que, a través de estos colectivos, el Ayuntamiento tiene en cuenta tanto la ocupación de los espacios, el establecimiento de la relación con los sistemas educativos y sanitarios o contribuir a su incorporación a un empleo que puedan garantizar sus necesidades básicas de autonomía.

EL EJEMPLO DE ALFONSO CABELLO

La conferencia de apertura de novena edición de este foro corrió a cargo del ciclista paralímpico cordobés Alfonso Cabello. Cabello resaltó que con “superación cualquiera es capaz de hacerlo”, en relación con su propia historia hasta llegar a ser un deportista de éxito.

“La principal barrera que he tenido que derribar es que hay muchas personas que te ven distinto a ellos y menos capaz. Pero eso es lo que más me ha animado. Cuanto más me dicen no puedes hacerlo más me motiva hacerlo”, indicó en su intervención.

“Los deportistas paralímpicos cada vez son más valorados, no por su discapacidad, sino por ser deportistas de alto nivel que luchamos de la misma forma que el deportista sin discapacidad”, añadió Alfonso Cabello. Este ciclista paralímpico compagina su faceta deportiva con su labor en Prode en Pozoblanco, donde coordina el programa deportivo de esta entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual.