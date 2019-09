La felicidad del niño Kwami de Togo

El pequeño Kwami, de 3 años, llegó a Córdoba, procedente de Togo, el pasado mes de abril para operarse en el hospital Reina Sofía de una grave cardiopatía que padecía y de unas cataratas congénitas que le han impedido ver desde que nació.

Su desplazamiento desde Togo a Córdoba fue posible gracias al programa Viaje hacia la Vida, que Fundación Tierra de Hombres lleva a cabo con la colaboración del hospital Reina Sofía y de la Delegación de Salud de la Junta.

Mañana este menor regresará a su país, con la satisfacción por parte de su familia de acogida, formada por Carmen Bocero y Alfonso Paredes, de que se marcha curado de la cardiopatía que padecía y de que se ha avanzado algo en su déficit de visión, aunque no la haya podido recobrar, pues al no estar su ojo aún formado, por su corta edad, no le se le ha podido poner la lente que se implanta en las operaciones de cataratas.

Carmen Bocero, con el pequeño Kwami.

Para Carmen y Alfonso ha sido el tercer acogimiento que han realizado para colaborar con el proyecto de Tierra de Hombres, después de que tuvieran en su casa a Mohamed, un pequeño de 18 meses de Mauritania, que se fue curado a su país en enero, y a Gael, de Benin, de 2 años, que igualmente superó su cardiopatía el año pasado después de ser intervenido en el Reina Sofía.

Carmen resalta que estos cinco meses con Kwami han sido de un aprendizaje continuo, pues «a pesar de que no podía ver es un niño que no se pone límites. Es increíble que sin apenas visión se pueda desenvolver tan bien. No podíamos emplear con él lenguaje no verbal (signos, gestos, dibujos) que nos vino bien en los otros dos acogimientos porque no veía lo que le decíamos. Pero me quedo con que es un niño feliz, que sabe vivir con lo que tiene. Le encanta bailar, cantar, jugar. Nos ha salido muy flamenco».

Alfonso Paredes, en una divertida imagen con el pequeño Kwami.

En el Reina Sofía operaron primero a Kwami de la cardiopatía que presentaba, mediante un cateterismo que le realizó el doctor Manuel Pan. Y la intervención de cataratas congénitas se la efectuó el doctor Guillermo Giménez-Almenara, igualmente en el Reina Sofía.

Alfonso y Carmen disfrutan de estos últimos momentos con Kwami y se sienten contentos porque saben que Fundación Tierra de Hombres seguirá supervisando al pequeño, de forma que si necesitara volver a operarse y no puede hacerlo en su país, regresaría de nuevo a Córdoba.

Cuarenta y tres niños y niñas han sido trasladados e intervenidos desde que el programa Viaje hacia la Vida, de Tierra de Hombres, se puso en marcha en Córdoba en el 2010. Recientemente Tierra de Hombres organizó en el Palacio de Congresos de Córdoba un concierto, a cargo del quinteto Cinco Sentidos, que contribuyó a financiar parte de estos desplazamientos.