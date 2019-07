Exclusividad para todos los médicos

A mí está noticia no me extraña nada, que se puede esperar de este gobierno de PP, CS y vox. Era lo lógico. Claro, lo que me pregunto es si un médico trabaja de verdad de 8 a 15 h. más las guardias que le corresponden, ¿Está en condiciones físicas y mentales para seguir trabajando en la privada? ¿Cuándo va a estudiar y a ponerse al día de los avances en su especialidad? Dejémonos de teorías y vayamos a la práctica, la realidad es que esos médicos no cumplen con su horario y si no que se le pregunten a los demás profesionales sanitarios que si lo cumplen. Los médicos en la pública en general ganan bien pero pienso que deberían ganar más y por supuesto tener exclusividad.