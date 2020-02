España suma cinco infectados por el coronavirus en un solo día

Dos días después de que estallara el brote de coronavirus del norte de Italia, su onda expansiva ha llegado a España. Solo ayer se diagnosticaron cinco casos (uno en Barcelona, otro en Madrid, uno más en Villareal y dos en Tenerife), más del doble de los registrados hasta el domingo. Los cinco corresponden a personas que habían viajado recientemente al norte de Italia. El nivel de alerta no se ha elevado al no existir contagio dentro de nuestras fronteras, pero el Ministerio de Sanidad ha emitido la recomendación de no viajar a las zonas de riesgo, que se han ampliado. Ahora figuran, entre otras, cuatro regiones del norte de Italia y toda China.

La persona infectada en Cataluña es una mujer italiana de 36 años, residente en Barcelona y que había viajado en los últimos días al norte de su país natal. Clínicamente «está bien», no presenta una sintomatología de base y sufre un «proceso similar al gripal», según el secretario de Salud Pública, Joan Guix.

La mujer permanece ingresada en el Hospital Clínico de Barcelona en un «aislamiento de nivel bajo», lo cual requiere simplemente de una «restricción de visitas». Según explican fuentes hospitalarias a este periódico, el centro también realiza pruebas para descartar la posible infección en otro paciente, un turista italiano ingresado igualmente en el centro. «Hay otros ocho casos en investigación», admitió Guix, que señaló que otras 25 personas del entorno de la mujer italiana deberán permanecer en cuarentena en sus casas las próximas dos semanas.

La situación sanitaria se examinó en una reunión de la comisión de seguimiento convocada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que lanzó un mensaje de tranquilidad, destacando que no ha habido transmisión en Cataluña, que el caso es importado, como al menos otros tres de los restantes.

ZONAS DE RIESGO

Las nuevas zonas de riesgo a las que el ministerio recomienda no viajar, si no es estrictamente necesario, son, además de China, las regiones italianas de Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña; Corea del Sur, Japón, Irán y Singapur. El ministro Salvador Illa explicó que viajar a estas zonas «no estará prohibido» pero «si no es imprescindible es mejor no ir». En caso de tener que ir, lo que se aconseja es cumplir estrictamente las prescripciones de las autoridades de la zona y seguir las normas de higiene publicadas en la página web del ministerio. La prohibición de viajar a ellas no está sobre la mesa porque «no lo recomienda ningún organismo internacional».

Illa efectuó el anuncio tras mantener una reunión extraordinaria con las comunidades autónomas en la que también se acordó realizar pruebas del coronavirus a todos los pacientes con enfermedades respiratorias graves ingresados en hospitales que hayan resultado negativas a otros virus como por ejemplo la gripe. A diferencia de lo que hacía hasta ahora, la prueba se hará aunque los enfermos no hayan viajado a las zonas de riesgo.

A los viajeros que procedan de estas áreas se les aplicará el mismo protocolo que hasta ahora: si aparecen síntomas gripales, aunque sean leves, deben llamar al teléfono de emergencias (112) y allí les darán las pautas a seguir. «Es mucho mejor llamar porque si es necesario la prueba puede hacerse incluso en el domicilio y así se evitan riesgos de nuevos contagios», según el ministro. La sala de urgencias de un hospital fue en Italia uno de los epicentros en los que se generó el brote.

FOLLETOS

Como ya se había anunciado, Sanidad repartirá folletos en los aeropuertos y puertos con estas instrucciones para los pasajeros que provengan de las zonas riesgo, las mismas donde se desaconseja viajar. Poco después de la comparencia del ministro, la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública confirmó el primer caso de coronavirus en la Comunidad Valenciana, un hombre que había acudido al hospital La Plana, en Villarreal (Castellón) con síntomas compatibles con la enfermedad y había estado recientemente en Milán. Los primeros análisis han confirmado la presencia del covid-19, informa Nacho Herrero. Y pocos minutos después, la Comunidad de Madrid confirmaba el de un joven de 24 años.

Por la mañana, un médico italiano que llevaba una semana alojado en un hotel de Adeje (Tenerife) dio positivo. Horas después se sumó su esposa. Los dos casos han obligado a mantener confinados por el momento a unos mil turistas que compartían hotel con la pareja.

CUATRO POSIBLES CASOS EN ANDALUCÍA

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía confirmó la existencia, por ahora, de al menos cuatro pacientes aislados en diferentes centros hospitalarios de la comunidad por posibles casos de coronavirus.

Ello, según indicaron a Europa Press fuentes del departamento encabezado por Jesús Aguirre, se debe a la aparición de un caso en el Hospital Infanta Elena de Huelva y un segundo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. A estos se suma un primer caso en el Macarena y otro en el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz). Todos los casos se refieren a personas que han ingresado este martes en el hospital, sin que haya trascendido por el momento ningún tipo de dato o circunstancia personal de los pacientes.