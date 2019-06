"El Reina Sofía presta una gran formación en trasplantes"

El especialista en medicina intensiva Antonio José Pontes Moreno (Córdoba, 1983) lleva año y medio como coordinador de trasplantes del hospital San Agustín de Linares. Eso implica estar conectado las 24 horas del día y los 365 días del año a un teléfono, pero no le importa, porque sabe lo que supone recibir una llamada en este teléfono, la posibilidad de regalar vida a través de la donación de órganos. En el hospital Reina Sofía de Córdoba, centro que organiza a partir de hoy la decimoséptima edición de su Semana del Donante (para fomentar la donación de órganos, tejidos y sangre), han trabajado y se han formado en las últimas cuatro décadas especialistas, en distintas áreas, que luego han exportado ese buen conocimiento en materia de trasplantes a otras regiones y hospitales de España e incluso de fuera del país. Antonio José Pontes es ejemplo de esa experiencia en donación y trasplantes que desde el Reina Sofía (centro que celebra este año el 40 aniversario de su primer trasplante) se transmite fuera.

<b>-¿Le gusta dedicarse a esta faceta de coordinador de trasplantes? ¿Se siente a gusto con su trabajo?</b>

-Sí. El hospital Reina Sofía presta una gran formación en materia de trasplantes. Estuve trabajando mucho durante mi especialización con los coordinadores de trasplantes de Córdoba, con José María Dueñas y Juan Carlos Robles, y cuando me ofrecieron la posibilidad la acepté sin dudarlo. Estoy muy contento. Desde que llegué aquí tanto el jefe de servicio de cuidados intensivos como el gerente del hospital de Linares se han volcado conmigo para todo lo que les he pedido y para las actividades de promoción que les he solicitado. Cuando una persona llega al final de su vida y puede ayudar a dar vida a otras personas pues las familias de los donantes lo acaban agradeciendo a pesar del dolor por el fallecimiento. No es que tú dones un órgano a otra persona, sino que tú o parte de tu familia sigue viviendo dentro de otra persona.

<b>-¿Cuánto tiempo lleva el hospital de Linares contribuyendo a los trasplantes de órganos?

</b>-Al menos cuatro años.

<b>-¿Qué papel desempeña estehospital en el proceso de donación y trasplante en Andalucía?</b>

-En el hospital de Linares, al ser un centro más pequeño, no se trasplantan órganos, sino que se obtienen los órganos y tejidos de donantes que luego se trasplantan en los hospitales acreditados para ello y que serán recibidos por el paciente que cumpla los requisitos según los criterios recogidos por ley (compatibilidad, entre otros). El complejo hospitalario de Jaén tampoco realiza actividad trasplantadora, solo la captación de donaciones. En Andalucía los hospitales trasplantadores están en Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz.

<b>-¿Cómo se trabaja en Linares la promoción de la donación de órganos?

</b>-Intentamos trasladar a Linares el modelo implantado en Córdoba en torno a la donación de organos y tejidos. Desarrollamos una labor importante de difusión de los factores positivos de la donación.

<b>-¿Cuenta Jaén con asociaciones de trasplantados?</b>

-Sí. Está la asociación de trasplantados renales Alcer y existe otra asociación de trasplantados hepáticos, que comparte ámbito de actuación con Granada. Ambas colaboran mucho con el hospital de Linares y con otros hospitales en la promoción de la donación de órganos y tejidos.

<b>-Hace unas semanas el hospital de Linares registró una donación muy importante, la primera bipulmonar</b>.

-Sí. Gracias a la generosidad y altruismo de un donante anónimo y su familia se pudo realizar esta donación densiteresada de dos pulmones y también de dos riñones. <b>-¿Está tan arraigada entre la población de Linares y de Jaén la aceptación familiar a la donación como ocurre en Córdoba?

</b>-La verdad es que en Jaén queda trabajo por hacer y no existe esa cultura a favor de la donación de órganos que está muy arraigada en Córdoba. Aquí hay familias que antes que les plantees la opción de la donación te dicen que no quieren, muy lejos del más de 90% de aceptación familiar a la donación que existe en Córdoba.

<b>-¿La responsabilidad de ser coordinador de trasplantes en Linares es un proyecto a largo plazo?

</b>-Sí, porque mi idea es poder desarrollar un programa amplio de captación de la donación para contribuir a la actividad trasplantadora en general. En Córdoba no tiene cabida que haya más coordinadores de trasplantes porque los que hay realizan una gran función. Existe un sector que corresponde a Córdoba y Jaén y mantenemos reuniones periódicas con el coordinador sectorial del mismo, que es José María Dueñas, y que también desempeña esta función en el Reina Sofía con Juan Carlos Robles. Y luego también tenemos una reunión trimestral de la coordinación autonómica con el resto de sectores de Andalucía y en ese encuentro analizamos los resultados, tanto los posibles fallos como las medidas para mejorar la capacidad de donación.

<b>-¿Las principales provincias andaluzas donde habría que potenciar más la donación de órganos y tejidos son Huelva, Almería y Jaén? </b>

-Exactamente. En la provincia de Jaén está subiendo en los últimos años el nivel de donación de órganos y tejidos de forma exponencial. No se trata de competir, porque por ejemplo en el caso del hospital de Linares al no contar con la especialidad de neurocirugía se encuentra limitado para la recepción de determinadas donaciones, por lo que esos posibles donantes son derivados a Jaén. Lo importante es que cada hospital, pequeño o grande, aporte cada uno lo que pueda en materia de donación para que no se pierda ningún órgano susceptible de ser trasplantado y ayudar así a reducir la lista de espera.

<b>-¿Dónde estudió medicina?</b>

-La carrera la hice en la facultad de Córdoba y en el hospital Reina Sofía la especialidad.

-<b>Ahora que se demanda tanto que se incrementen las plazas MIR, ¿le fue muy complicado obtener nota para hacer medicina intensiva en el Reina Sofía?</b>

-Se necesitaba una nota media-alta. Ese año hubo muchos más opositores que plazas.

<b>-¿En su familia hay más médicos en ejercicio?</b>

-Sí. Mi tío es traumatólogo. Se llama Juan Carlos Moreno y trabaja en el hospital Reina Sofía y una prima mía, Carmen Moreno, ejerce en Urgencias del Reina Sofía.

<b>-¿Quiso ser siempre médico?</b>

-Sí. Mi tío Juan Carlos ha sido siempre un referente para mí. Por eso decidí hacer medicina. Mi tutora en mi etapa de residente de medicina intensiva fue la doctora Gema Alonso, pero con quien aprendí de forma más directa fue con el doctor Rafael León.

<b>-¿En qué hospitales ha trabajado?</b>

-Cuando terminé la especialidad estuve trabajando un año en el hospital San Juan de Dios de Córdoba. De allí me marché al hospital de Fátima, en Sevilla. A continuación recalé en el 061 de Córdoba hasta acabar en Linares.

<b>-Al margen de su labor como coordinador de trasplantes, ¿a qué dedica su tiempo?</b>

-Me gusta el deporte, en concreto el triatlón. Pertenezco al Club Triatlón Mezquita. Además, me encuentro muy vinculado a la Semana Santa de Córdoba. Salgo de costalero en la Coronación de Espinas y de contraguía en la Virgen de la Caridad.