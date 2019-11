El doctor Miguel Ángel Caracuel, elegido entre los 50 mejores médicos de España

El reumatólogo del hospital Reina Sofía Miguel Ángel Caracuel ha sido elegido entre los 50 mejores médicos de España, en los Top Doctors Awards 2019, que concede este portal médico especializado. Se trata del único facultativo de la provincia de Córdoba en aparecer en esta clasificación que ha sido dada a conocer hoy.

Según recoge este portal, Miguel Ángel Caracuel es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba. Realizó la especialidad de Reumatología en el hospital Reina Sofía. En la actualidad compatibiliza su actividad asistencial pública en el Reina Sofía con la asistencia privada en su Clínica Reumatológica y algunas técnicas y tratamientos en los hospitales Cruz Roja y Arruzafa. Es investigador a su vez del Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y experto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).



Este conocido reumatólogo es miembro de prestigiosas sociedades científicas como las sociedades Española y Andaluza de Reumatología (SER y SAR), el American College of Rheumatology, The European League Against Rheumatism (Eular) y la Sociedad Española de Investigaciones óseas y Metabolismo Mineral.

Entre otros méritos destaca como presidente y fundador de la Asociación de Reumatólogos de Ejercicio Libre de Andalucía, su puesto como director técnico de la Asociación Cordobesa de pacientes con Artritis Reumatoide (Acoare) y como secretario de la Sociedad Andaluza de Reumatología. Vocal de médicos de ejercicio libre del Colegio de Médicos de Córdoba desde 1997, es a su vez socio de honor de la Asociación Cordobesa de pacientes afectados de Espondilitis Anquilosante (Aceade).