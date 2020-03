La directora del Reina Sofía, Valle García, recibe un premio nacional a la mejor gerente

La directora gerente del hospital Reina Sofía, Valle García, ha recibido este martes el Premios Sanitarias, en la categoría de dirección-gestión, galardón entregado por la publicación especializada Redacción Médica. Este reconocimiento destaca el protagonismo y liderazgo de la mujer en el sistema de salud estatal y reconoce a la doctora cordobesa a nivel nacional en el ámbito de la gerencia.

Tras recibir el premio, la gerente del Reina Sofía recordó que es la segunda mujer que dirige este hospital y que más de la mitad de su equipo directivo tiene también nombre de mujer. Además, recalcó que el 40% de las unidades asistenciales recaen también en mujeres.

«Me siento orgullosa de pertenecer a una sanidad pública que debe mucho a la mujer y me emociona pensar que hace unas décadas este panorama era muy diferente. Este reconocimiento a la gestión sanitaria lo recibo con humildad porque, ante todo, soy médica, eminentemente asistencial y sentía (y siento) verdadera pasión por mis pacientes. Ahora este sentimiento lo he trasladado a la dirección de mi hospital. Haberme curtido como sanitaria y especialista en Aparato Digestivo me ayuda a ejercer el liderazgo de un centro al que cada día me entrego con corazón», expuso García.